打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」 陳見賢：會依照制度完成初選

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私用、球員兼裁判；她更表態，若黨中央執意與民意做對，將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，被解讀是可能脫黨參選。新竹縣副縣長陳見賢則說，會依照制度完成初選。

徐欣瑩說，若黨中央執意與民意做對，將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，被解讀是可能脫黨參選。新竹縣副縣長陳見賢則說，會依照制度完成初選。（圖／取自臉書）

陳見賢並未與徐欣瑩對嗆，而是強調自己擔任新竹縣黨部主任委員即將邁入第9年，也即將卸下職務，「角色會轉換，但對國民黨的情感與責任，從來沒有改變」，並強調將「遵照國民黨既有的公職人員提名辦法，登記參加初選」。

面對風波四起，陳見賢表達立場「會用制度走完這條路，也有絕對的信心，帶領國民黨打贏新竹縣這一仗。」

有地方人士分析，陳見賢發文回顧黨產遭沒收、資源最艱困的低潮期，強調「國民黨真正的力量，從來不在於資源，而在於一群願意守住信念、不輕言放棄的黨員」，並以「政治的起點，是人；責任的終點，也是人」作為定位，把爭議拉回價值與承擔。

該人士指出，徐欣瑩此次操作，延續其一貫「曲線突圍」策略，透過高強度指控與製造輿論施壓，試圖將制度轉化為個人正當性戰場；但相對地，也讓外界重新檢視其是否具備在高度對立情境下，整合組織、承擔責任與穩定前行的能力。



