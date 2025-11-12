打給外公看！李愷諺賽後哽咽落淚 代理總教練洪志善：國王全隊為他而戰

新北國王李愷諺全場拿下17分6籃板，賽後記者會因外公去世哽咽落淚。圖／TPBL提供

新北國王今（12）日主場迎戰福爾摩沙夢想家，也是球隊在換帥後的首場比賽。國王靠著桑尼砍下全隊最高26分，以94比91險勝夢想家，拿下換帥後的首勝。

開局兩隊互有攻勢，但國王在首節後段陷入得分乾旱，從第一節剩5分鐘到第二節開打後3分鐘，長達8分鐘無法得分，被夢想家打出21比0猛烈攻勢。林彥廷外線止血後，桑尼於半場結束前轉身命中三分球，將比分追近至40比47。

易籃後國王手感回升，桑尼單節攻下11分，幫助球隊逐步縮小差距，第三節結束時僅落後1分。決勝節國王開局打出10比2攻勢反超，雙方拉鋸到最後一分鐘仍未分出勝負。關鍵時刻，桑尼命中中距離跳投，隨後國王靠罰球鎖定勝局，以94比91氣走夢想家。

國王方面，桑尼攻下26分8籃板，傑登貢獻17分12籃板，李愷諺則拿下17分6籃板。夢想家方面，高柏鎧與蔣淯安各得17分，前者抓下10籃板。

賽後，李愷諺在記者會上哽咽表示：「感謝隊友和教練幫我拿下這場勝利，因為我外公週一離開了。」

李愷諺補充說：「我從小是外公外婆帶大的，一切發生得太突然，本來已經跟球隊告假，想把事情處理好再回來。但剛好今天有比賽，昨天就趕回來，告訴自己要打最後一場球給外公看。」

代理總教練洪志善賽後也談到：「其實我今天最想感謝的是愷諺。外公過世後還主動告訴我能回來打這場比賽，對整個球隊調度幫助很大。我覺得今天這場球，就是為了愷諺而拚戰。」



