打給爸爸秒消失！黃明志被通緝「行蹤成謎」大馬警方證實：他已潛逃

網紅謝侑芯（31歲）上月在馬來西亞猝逝，事件震驚台灣與大馬社群。隨著檢警調查深入，創作歌手黃明志被揭露涉入案情，且在現場遭驗出多種毒品，引發高度關注。今（4日）馬國吉隆坡總警長拿督法迪爾對外證實，案情出現重大突破，警方正式將案件從意外猝死轉列「謀殺」方向偵辦，並表示將拘提黃明志釐清細節。不過黃明志遲未現身，稍晚大馬警方宣布已對他發布通緝令。

法迪爾接受《陽光日報》專訪時透露，警方研判黃明志已透過媒體及社群得知調查進度，卻始終沒有露面，「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃。」謝侑芯於10月22日在吉隆坡高級酒店猝死，警方搜出9顆藍色藥丸，初判為搖頭丸，同場的黃明志隨後被帶回警局接受尿液檢測，結果呈現4種毒品陽性反應，因此依毒品法起訴並獲准交保。過去警方僅將他列為毒品案嫌疑人，然而因案情出現新版圖，警方認定謝侑芯死前最後接觸者為黃明志，因此啟動謀殺調查程序。

值得注意的是，黃明志兩日前曾在社群發文自清後便銷聲匿跡，《星洲日報》則指出移民單位查無其出境紀錄，黃明志父親下午受訪時說，才剛接到兒子報平安的電話，僅向家人表示「一切等待警方的調查」，對案件轉向謀殺感到不解，「不是很清楚為什麼會變成這樣。」





