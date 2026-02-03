打給王義川談綠白合？陳清龍嗆「顛倒是非」：是他主動打給我才回電

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委王義川日前在三立新聞「驚爆新聞線」節目指出，有民眾黨立委致電給他，希望「以後事情好好講，不要這麼大聲」，被解讀為是候任民眾黨團總召的陳清龍。陳清龍今（2）日表示「民進黨就是見縫插針」，更反批王義川「顛倒是非」，他稱是王義川主動打給他，他再回電，因大家都是朋友所以禮貌性的寒暄。

民眾黨六位新任立委今早在黨主席黃國昌帶隊下宣誓就職並報到，陳清龍受訪時表示，民進黨就是見縫插針，自己當了二十多年民代，藍綠朋友都有。他指出，是王義川主動打電話給自己，開大門、走大路，任何福國利民的法案各黨都能坐下來談，希望台灣更好，能往前走。而王義川的說法是顛倒是非，是王義川主動致電後他再回電。

陳清龍也說，王義川打給他的時候自己正在跑行程，跑完行程後就回電給王義川，「大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，所以禮貌性的寒暄」。他也表示，兩人也有聊到未來若有福國利民的法案，大家能坐下來談，內容就是這樣。

