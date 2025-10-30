打翻餐點竟裝回害顧客得胃炎 外送員涉傷害罪 和解撤告不起訴

胃痛示意圖。取自Pixapay



1名柳姓外送員，不慎將餐點打翻，不料他竟然將散落一地的餐點重新裝回後送給點餐的夏姓女子，害她吃了以後得了急性胃炎，事後因為大樓警衛告知外送員將餐點打翻還裝回去，夏女不爽這個無良外送員的行為提起傷害告訴，事後因為雙方達成和解，夏女撤回告訴，台北地檢署做出不起訴處分。

家住北市大安區的夏女，今年5月29日中午透過外送平台訂購總金額417元的餐點，當天雖然下著雨，但餐點在半小時後抵達，夏女開心的用完餐點後不久，大樓警衛突然找上門，告訴她剛才外送員在大樓警衛室前把餐點打翻，將1樓地板弄得很髒，警衛還說，外送員還把打翻的食物裝回去才送給她。

夏女聽到後覺得不可思議，但食物全都下肚，也不知道該如何是好，不料等到當天傍晚夏女的肚子開始不舒服，晚間9點多到診所急診，經診斷是急性腸胃炎。

夏女認為，外送員把食物打翻在地上還把食物又裝回去，拿給她時也沒有告知一聲，才會造成她得到急性胃炎，決定報警對外送員提出傷害告訴。

警方受理後循線查出當天這名外送員的真實身分，將他傳喚到案後函送北檢偵辦，這名柳性外送員到案後與夏女達成和解，夏女具狀撤回告訴，由於傷害罪為告訴乃論，夏女撤告後，檢察官做出不起訴處分。

