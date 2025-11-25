打臉中共官媒 川習通話未提及台灣

美國總統川普。(白宮)

美國總統川普與中國國家主席習近平 24 日通話，雙方針對俄烏戰爭、芬太尼與農產品貿易等議題交換意見，並確認將互相進行正式訪問。然而，川普在通話後於社群平台發布的內容，未提及台灣議題，引發外界關注。





川普在「真實社群」（Truth Social）表示，兩人進行了一次「非常好的電話對話」，討論俄烏情勢與美中農業合作，強調美國農民將因雙邊協議受惠。他透露，已接受習近平邀請，預計明年 4 月訪問北京，並已回邀習近平於明年稍晚以「國是訪問」形式訪美。

與川普說法形成對比的是，中國新華社深夜發布的通話內容，強調雙方談及台灣，並指習近平向川普重申「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並稱美方理解台灣問題的重要性。然而這些敘述在川普的公開貼文中完全缺席，顯示雙方說法存在落差。





此通話發生於日中因日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」涉及日本存亡危機事態而關係緊張之際，外界解讀北京刻意將台灣問題置於對話主軸，藉此拉高政治訊號，甚至試圖透過川普向高市施壓。





對此，行政院長卓榮泰今(25)日重申，「中華民國台灣是主權獨立國家，沒有任何『回歸』選項」，強調台灣未來必須由 2300 萬人民決定。他表示，國際局勢變化下，北京的政治操作愈加頻繁，但台灣會堅定維護民主與主權，不會因外部壓力而退縮。