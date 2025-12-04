打臉中國官媒稱：是彩排！濱崎步「0人演唱會」真相曝

娛樂中心／李明融報導

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中國強烈反彈，祭出多項制裁政策，而日本天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日在上海開唱，也在舞台搭建完成後臨時遭到取消，讓許多粉絲感到錯愕，而濱崎步沒有因此離開，而是選擇留在場館內，依原定流程完成一場「沒有觀眾、卻毫無保留」的完整「無人演唱會」，不過中國媒體卻稱是「彩排畫面」，無人演唱會是假消息，讓濱崎步御用美容師看不下去，發文打臉證實濱崎步真的有唱，難過表示「最不服氣的應該是她本人（濱崎步）！」。

中國官媒稱「是彩排」被打臉！濱崎步「0人演唱會」御用美容師揭鼻酸真相

濱崎步御用美容師揭真相，打臉中國官媒。（圖／翻攝小原惠文臉書）中日關係因「台灣有事」降至冰點，許多日本藝人在中國活動受到很大的影響，許多場次的演唱會都被取消，天后濱崎步在上海的演唱會也被要求終止，儘管舞台花費5天時間完成，且現場有1.4萬個座位，卻只是因為主辦單位一句「不可抗力因素」宣布取消；濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，儘管現場沒有觀眾，她依舊堅持完成自己準備好的表演，成為另類的「無人演唱會」，她自己也直呼難忘，全球粉絲看了後直呼感動。

美容師表示，濱崎步真的很想把最好的表演內容呈現給粉絲。（圖／翻攝a.you IG）

一名自稱攝影團隊工作人員的賴宗隆突然跳出來「道歉」，稱這些照片影像都是「彩排」，現場畫面是他偷拍後流出，隨後被大量轉發。中國官媒《澎湃新聞》事後稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣不滿發文，打臉中國官媒的說法。她還原當時情況，儘管現場沒有觀眾，濱崎步仍在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，然後站上舞台，「最不服氣的應該是她本人」。高橋美香接著說，升降機升起之前，濱崎步靜靜地流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著：「我們不能在這裡哭...」，所以大家還是忍著淚水把她送上台，一同完成為這一天準備的所有內容，「直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」高橋美香表示濱崎步是發自內心想讓所有粉絲看到這場Live，也是要表達對粉絲的愛，她也是真心想讓大家看到。

原文出處：中國官媒稱「是彩排」被打臉！濱崎步「0人演唱會」御用美容師揭鼻酸真相

