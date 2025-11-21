即時中心／林耿郁報導

近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！

正面打臉！日相高市早苗「台灣有事」言論，在中國持續加大施壓下，已經變成了牽扯台、日、中、美與東亞局勢的國際議題。

為此中國祭出包括下架日本電影、暫停牛肉、水產進口，以及呼籲國民不要赴日旅遊等，理由之一是中國人在日本屢屢遭到攻擊，人身安全缺乏保障。

廣告 廣告

面對無理打壓，日本外務省「不忍了」，秀出相關統計數據反擊；近三年統計數據顯示，在日本發生的中國人被害事件，2023、2024年均為15人，但今（2025）年前十個月，中國民眾受害數僅7人。

搶案方面，2023年有31名中國人受害、2024年為27件，今年前十個月則為21件；至於惡性縱火案，2023年2件、2024年3件，今年則沒有任何中國人因縱火受害。

各項數據均顯示今年以來，日本壓根沒有什麼針對中國人犯罪「激增」的情事。

且最尷尬的是，今年發生的部分案件，其實是「中國人打中國人」；例如6月份，京都一名中國男子遭人持刀刺傷，8月嫌犯落網，赫然發現兇手竟然也是中國人；7月，鳥取縣倉吉市也發生中國女子，持鋼管砸毀另一名中國女性的車輛，落網遭逮的行車糾紛案件。

日本外務省重申，中國說法「不符事實」。

原文出處：快新聞／打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊

更多民視新聞報導

暖度爆表！台美日友好 谷立言、潘孟安共飲清酒力挺日本

中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！

中對日祭觀光制裁! 旅日"品質飆升" 廉航加碼祭優惠

