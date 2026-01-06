打臉中監？開新節目不認「五不」紅線 阿扁：沒有這一條

前總統陳水扁因涉及陳敏薰買官案等多起重大弊案，最終遭判處20年徒刑確定，並於2015年1月5日獲准保外就醫離開監所。（本報資料照片）

前總統陳水扁因涉及陳敏薰買官案等多起重大弊案，最終遭判處20年徒刑確定，並於2015年1月5日獲准保外就醫離開監所。至今，陳水扁保外就醫時間已接近11年，期間共辦理43次展延；台中監獄 則曾對其保外就醫期間設限活動包含「不接受媒體採訪」在內的多項限制，外界通稱為「五不原則」。但有網友質疑扁怎能主持節目，並要他想想違反過哪些「五不原則」？結果竟引來陳水扁親自留言喊：沒有這一條。

陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。

就在外界關注節目是否如期播出之際，陳水扁4日再度於臉書發文，語帶無奈指出《總統鏡來講》恐生變數。他以〈卓院長下令，阿扁不來了〉為題表示，原定1月4日首播的節目，儘管已獲國家通訊傳播委員會（NCC）放行線上播出，但經矯正署林姓署長來電轉述，稱已行政院長卓榮泰指示，不得播出，否則將「抓阿扁回籠」，使節目被迫喊卡。陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

台中監獄隨後說明，依《監獄行刑法》及《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》相關規定，保外就醫制度係為使無法在監所內獲得適當醫療的受刑人，在符合法令規範前提下，得以接受必要的健康照護；而中監係本於權責，依管理辦法第7條規定，此次針對陳前總統所提出的申請內容及實際病況進行審慎查核，依法作出駁回決定，並持續落實督管，要求確實遵守相關規範。

但此話題仍延燒。昨（5 ）日有網友在社群平台Threads上質疑陳水扁，直言「請您想出你自己做過五不原則承諾之外的參與社會方式，不然大家很難再幫您辯解什麼？」所謂五不原則，是指2017年時，陳水扁欲出席凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄曾附加「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等條件，被媒體簡稱為「五不原則」。

對此，陳水扁在留言區回應稱「沒有這一條，過去5年也有許可主持節目」。

不過事實上，陳水扁近年在保外就醫的多項活動，都曾引發質疑。包括2018年出席陳致中市議員造勢晚會、同年接受日本《產經新聞》專訪並登上頭版、2020年於媒體人趙少康的網路節目《鄉民來衝康》播出對談影片，以及自2021年起（至2025年12月停播）每週日在「微微笑全國廣播網」主持廣播節目等。

矯正署發言人、副署長劉明彰對此表示，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管，至於節目不播，是不是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

