打臉中醫「穿襪睡覺禁忌」！重症醫說話：「1動作」讓人秒睡、還養生

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，對某些人而言，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關。（示意圖／pixabay）

寒流來襲，今（10日）最低溫僅3.9度，連日低溫讓人關注冬天可否穿襪睡覺。醫師黃軒表示，寒冬睡不著的原因常是「冰冷的腳」，因為人要入睡時，腳、手這類末梢部位若暖和，血管會放鬆，熱比較容易散出去，大腦也較快收到「可以休息了」訊號。因此，對某些人而言，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，寒冬夜晚睡覺的關鍵，常常不是意志力，而是冰冷的腳。當人洗好澡、鑽進被窩，身體是暖的，腦袋也放空了，偏偏腳像是被遺忘在寒流裡；冷、麻、僵，「那種感覺很微妙，不痛，但就是睡不著。」

廣告 廣告

黃軒首先破除3個不能穿襪睡覺的迷思：

1. 穿襪睡覺不會壓血管、不會害血液不循環

他表示，只要襪子是一般保暖襪，不是醫用彈力襪、也不是止血帶，穿襪睡覺根本不會壓到影響血流。真正會造成血循問題的是患者本身的問題，例如糖尿病周邊神經病變、嚴重動脈硬化、長時間穿過緊鞋子行走。

2. 穿襪不會悶出腳氣

他表示，腳氣不是悶出來的，而是黴菌感染。健康的人冬天腳汗本來就少，睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子，「幾個小時的睡眠時間，不會突然長黴菌。」

3. 襪子不會把腳趾擠到瘀血

他表示，腳趾甲擠到瘀血，是因長時間反覆摩擦，睡覺穿襪完全不構成條件，不要嚇人。

至於為何有人一穿襪就比較好睡，黃軒表示，關鍵其實不在襪子，而在「溫度」。人要入睡，身體得先慢慢降溫，特別是核心體溫，腳和手這類末梢部位一暖和起來，血管會放鬆，有助於散熱，大腦也較快收到「可以休息了」的訊號。

「對某些人來說，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關。」黃軒表示，暖腳不是為了「加熱」身體，而是為了幫助身體「散熱」。腳不熱，血管收縮，熱散不掉，大腦就以為還是白天，你就得繼續失眠。

更多三立新聞網報導

美國飲食指南大變！建議紅肉、全脂奶 台灣醫7字回答：個人體質影響大

強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上

獨家／中榮爆「無照廠商執刀」！行內醫：病人的身體不是醫師的練習場

中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」 高大成出聲了！揭背後暗黑內幕

