打臉了！黃瓊慧嫌青年新外牆太醜 詹江村酸：議會最霉比專家懂美學

桃園市青年事務局大樓外牆修繕工程近日引發爭議，民進黨桃園市議員黃瓊慧批評新外牆配色不佳，譏諷市府「超越華國美學，可能是小畫家弄出來的」。對此，國民黨桃園市議員詹江村在發文反擊，揭露負責諮詢的設計師多數從鄭文燦時期就持續協助至今，質疑黃瓊慧「難道妳比專家還懂美學？」並諷刺「對三寶黃瓊慧來說，世界上最美的應該只有她的盛世美顏」。

桃園市政府青年事務局。(翻攝自詹江村臉書)

詹江村臉書發文指出，青年局大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，屋齡已超過30年，這幾年因外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，青年局才編列預算進行整修。他表示，這棟樓的外牆早期採取磁附工法，考量外牆屬需定期檢修更新構件，這次採整體更新方式整修，確保外牆結構安全之餘，還能延長建築使用年限。

詹江村質疑，這棟樓30多年不整修導致外牆剝落，前市長鄭文燦執政8年為什麼不修繕？他批評就像當初不改善桃園棒球場核心排水問題一樣，「只喜歡被啦啦隊扛起來」，痛批「民進黨和青鳥，老是正經事不做，用自以為高尚的審美觀，到處出征、到處找麻煩」。

針對外牆設計爭議，詹江村進一步揭露，外牆顏色是由青年局設計庫顧問協助，諮詢對象包含銘傳大學設計學院副院長李芝瑜及「半隻羊」葉禮洋老師，最終選擇延續原有色系，維持整體視覺協調性。他強調，這些設計庫的顧問很多都是從鄭文燦時期就幫忙到現在，「為什麼他們在鄭文燦時期就沒問題，在張善政任內幫忙就要被你們打成華國美學？因為民進黨就是用有色眼鏡在看所有事情，我真為這些設計師感到很不平」。

桃園市政府青年事務局原先外貌。(翻攝自詹江村臉書)

詹江村在臉書發文表示，黃瓊慧與「青鳥女神」徐小花這對姊妹，大罷免被完封崩潰到現在，質疑「難道你們比專家學者還懂美學？這可不是幼兒園畫畫比賽，也不是議事殿堂問政府官員自己漂不漂亮」。他諷刺黃瓊慧進入2026年、來到4年議員任期最後一年，還是跟前幾年一樣不翻車就渾身不對勁，認為她把應該理性討論的公共事務當成政治操作，「三寶黃瓊慧，上知天文，下懂美學，果然議會最霉，翻車相隨」。

詹江村的貼文引發網友熱烈討論，不少人認為新設計其實不差，有網友表示「麥塊風很讚呀」、「這顏色搭配很喜氣、熱鬧也很有活力」。更有網友直言過去八年都沒問題，「怎麼換了市長就有問題」，質疑是「為反對而反對」。黃瓊慧臉書貼文下方也有民眾認為「新的很漂亮啊」、「是個像年輕人的顏色」，更有在地中壢人說「完全可以接受」、「很童趣可愛」，青年社群也都普遍覺得「沒意見或蠻不錯的」，認為不需要把自我價值「建立在意識形態對立上」。

黃瓊慧。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

