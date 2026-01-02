打臉北京「一中」謊言！日參議員石平應邀訪台 矢板明夫：突顯反共立場分量

即時中心／梁博超報導

中國出生、後歸化日本國籍的日本參議員石平，長年來立場鮮明，持續批判中國政權，在去（2025）年首次當選日本參議員後，便遭中國宣布實施制裁；不過石平表示計畫在新年過後訪問台灣，證明台灣是與中國無關的獨立國家。印太戰略智庫執行長矢板明夫在昨（1）日晚間透露，石平是應智庫的正式邀請訪台；他強調，北京的制裁沒有讓石平沉默，反而使立場更加清楚，中國試圖以強硬手段壓制不同聲音，最終卻「搬石頭砸了自己的腳」。

出生於中國、後歸化日本國籍的日本參議員石平，長年以來立場鮮明，持續批判中國政權。石平於去（2025）年首次當選日本參議員，9月便遭中國外交部宣布制裁。石平在週三（31日）也於社群平台發文，表示計畫在新年過後訪問台灣，並強調此行是要證明，台灣是一個與中國無關、獨立運作的國家。

而石平的好友、印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書發文指出，石平是應智庫的正式邀請訪台。他提到，石平是日本參議院議員、長年作為國際問題評論家活躍於日本媒體；出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期研究中國政治與日中關係，「既深諳中共體制運作，又始終站在民主、自由與普世價值立場，對中國威權統治與對外擴張直言不諱。」

矢板明夫認為，石平在日本政壇中，屬於少數真正「懂中國、卻不替中共辯護」的政治人物，論述清晰、立場鮮明。在石平當選日本參議員後，中國外交部以所謂「散布謬論、干涉內政」為由，宣布對石平實施制裁。「北京原本想藉此製造寒蟬效應，結果卻適得其反，反而凸顯了石平堅持其反共立場的分量。」

矢板明夫提到，石平將在本月應印太戰略智庫邀請訪問台灣，並出席智庫舉辦的研討會，與台日學者及政界人士就台海安全、民主陣營合作與如何面對中國深入交流。

至於石平的發文中坦率指出，「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」矢板明夫認為之所以會引發關注，是因為石平把抽象的主權爭辯，轉化為一個人人看得懂的現實對照。「如果台灣真是中國的一部分，那麼中國的入境禁令理應對台灣有效；但事實證明，誰能進入台灣，只能由台灣自己的制度與政府決定。」

矢板明夫強調，北京的制裁沒有讓石平沉默，反而使立場更加清楚，「北京對其訪台的激烈反應，也只會放大他訪台的象徵意義。」這正是一個典型的例子，說明中共試圖以強硬手段壓制不同聲音，最終卻「搬石頭砸了自己的腳」。

