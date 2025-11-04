打臉失敗！民眾黨酸「盧媽媽裝」詭異 網笑了：黃國昌小丑才是譁眾取寵
政治中心／李紹宏報導
昨（3）日民眾黨青年部在臉書上發文，聖誕節時最紅的裝扮「Lumama（盧媽媽）」盧秀燕市長成為網路名場面，但成為年輕人的笑料，也酸搭配相當詭異，「正是政治人物親民作風與專業形象的平衡崩塌」。不過網友對此狂打臉，認為黃國昌穿「被外星人綁架裝」才是「小丑在譁眾取寵」！
文章以「在搞笑與崩壞之間：當政治人物成為迷因」，洋洋灑灑寫下超過500字，稱萬聖節最紅的政治裝扮莫過於被網友戲稱為「Lumama」的盧秀燕市長，指出綠光、節奏與表情的詭異搭配，成為網路名場面。同時認為，這種網路迷因揭示了政治人物形象如何被重新塑造、被消費和定義，「從韓國瑜、王世堅乃至許多民意代表都曾因一句口頭禪或一個畫面而『出圈』」。
文章更點出，這樣的「政治迷因化」削弱了權力的距離，讓公民能用自己的語言重新談論政治，但潛藏風險，質疑「當親民變得『刻意』、『古怪而不合時宜』的時候，親民變得搞笑、專業與信任度受到質疑，政治人物的形象就將成為年輕人的笑柄」；也呼籲政治人物如果網路迷因力量，親民作風就會變成公關反噬的開端。
不過對此，網友卻留言酸爆，有人在底下擷取民眾黨主席黃國昌先前貼文，寫到「做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈」，結果黃國昌在今年萬聖節穿「被外星人抓走」服裝。
因此，不少人打臉民眾黨，「黃國昌主席的萬聖節裝扮也讓人很傻眼」、「真希望他被外星人抓走」、「小丑在譁眾取寵」、「 我也要騎飛輪看會不會有300萬，學會養狗仔，看看能不能成為黨主席」。
