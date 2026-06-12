打臉川普！伊朗強硬派怒嗆他「戰略欺騙」 揚言對美軍加大攻擊

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美國總統川普（Donald Trump）稱「已達成與伊朗的重大和平協議」，並表示「戰爭已結束」，伊朗強硬派似乎並不買帳，質疑這項說法可能是「戰略欺騙」。

伊朗首都德黑蘭街頭，一名女子手持國旗。（圖／美聯社）

強硬派怒嗆川普放話「加大攻擊」

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗國會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）在社群平台X發文表示，「川普欺騙的可能性很高」，並指美方可能只是「暫時穩定局勢」。他進一步呼籲，伊朗應採取更強硬行動，「應加大打擊力度，摧毀敵方基礎設施、經濟中心，以及該地區的人工智慧設施，讓對方付出更大代價。」

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報導表示，這番強硬言論是川普前一日的重大外交宣示後，川普曾表示，美國與伊朗已達成「偉大協議」，並稱已「結束戰爭」，甚至一度宣稱將對伊朗石油設施發動攻擊，但隨後又宣布取消軍事打擊計畫。

川普指出，協議將使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放，並強調伊朗不得發展核武。然而，伊朗方面並未正式確認協議成立，反而持續透過不同政治人物發出強硬訊號，使外界對停火或和平進程的真實性產生高度懷疑。

與此同時，哈爾克島（Kharg Island）再次成為焦點，該島位於波斯灣，是伊朗約9成原油出口的關鍵樞紐，雷扎伊警告，美國不要攻擊該設施，並放出狠話，「如果你們來，就不會活著回去。」

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