即時中心／林耿郁報導

面對川普近日動作頻頻，意圖染指格陵蘭島，格陵蘭、丹麥領導人13日在哥本哈根舉行聯合記者會回擊。格陵蘭自治政府總理延斯-弗雷德里克‧尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）明確表示，若必須在美國與丹麥之間做出選擇，「我們會選擇丹麥」；但公開打臉川普的行徑，恐引發後續更大的政治壓力。

不給面子！綜合外媒報導，川普近日反覆強調美國「必須擁有」格陵蘭，以便在北極及北大西洋掌握戰略優勢，且不排除武力併吞。

廣告 廣告

對此丹麥總理梅特‧佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強調，美國若入侵格陵蘭，將終結跨大西洋防衛合作；來自盟友的施壓「完全不可接受」。

川普對此回應稱「那是他們的問題，我不同意他的說法，這對他來說會是大問題。」暗示未來外交壓力恐加劇。

格陵蘭地廣人稀，地理位置介於北美與北極航道之間，是監控俄羅斯軍事動向與導彈預警的關鍵節點。

美軍目前已在格陵蘭西北端皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）駐有逾百名士兵，自二戰起即維持至今；且依丹、美現行協議，美方得視需求「無限量」增加部署人數。

然而川普日前表示，美方不能僅依賴租借或協議安排，「美國必須擁有格陵蘭，北約必須理解這一點」。言論引發哥本哈根強烈不滿。

佛瑞德里克森指出，雙方關係面臨「前所未有」的壓力，「最艱難的部分可能還在後面」。

尼爾森則重申格陵蘭立場，如果此刻被迫在美國、丹麥間進行選擇，「我們選丹麥」；格陵蘭不想被美國擁有、不想被美國治理，「也不想成為美國的一部分。」

目前丹麥外交大臣拉斯·勒克·拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外交大臣維維安·莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）已經抵達美國，預計將與副總統范斯、國務卿盧比歐磋商相關事宜。

原文出處：快新聞／打臉川普！格陵蘭總理震撼表態：不想當美國一部份

更多民視新聞報導

志在必得？川普再放話搶格陵蘭島 以免「跟中俄當鄰居」

美國放話買下格陵蘭！她驚見1事「台灣將受惠」：海景第一排

打委內瑞拉還不夠！美國不排除出兵佔「這領土」 川普：不能給中俄

