打臉川普？ 泰柬邊界未停火、雙方相互指責

泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)今天(13日)誓言持續對柬埔寨的軍事行動，儘管美國總統川普(Donald Trump)稍早宣稱他已經調停雙方停火。

阿努廷在臉書發文說，「泰國將持續進行軍事行動，直到覺得我們的土地與人民不再受到傷害與威脅為止」。

就在川普聲稱已調停兩國停火的數小時後，柬埔寨表示，包括出動戰機在內，泰國軍方今天上午持續在兩國引發爭議的邊界發動攻擊。「泰軍尚未停止轟炸，而且仍在持續砲轟」。

泰國軍方則駁斥並指控柬埔寨透過鎖定平民區和埋設地雷，「一再違反國際法規」。

川普12日晚間和阿努廷、以及柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)通話後表示，泰國與柬埔寨已同意「自今天傍晚起停止一切射擊」。

但泰柬雙方在通話後的聲明中，都沒有提到相關協議，而且阿努廷說，並沒有停火。當被問到川普的說法時，泰國外交部請記者參考阿努廷的聲明。

洪馬內則在今天的臉書聲明中提及和川普的通話、以及先前和馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)的討論，表示柬埔寨將依據10月在吉隆坡(Kuala Lumpur)簽署的協議，持續尋求和平解決爭端。

儘管如此，洪馬內表示，他已建議美國和馬來西亞運用他們的情蒐能力，核實在最新一輪衝突中「是哪方先開火」。