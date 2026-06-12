打臉川普「美伊達成和平協議」 CNN：2個月內已講39次
記者柯雅涵／綜合報導
美伊朗和平協議尚未簽訂，伊朗電視台12日竟播出一段長達20秒的「模擬核爆」的畫面，雖然事後澄清是誤植仍引發高度關注；而美國總統川普被問到停戰進度如何，他再強調雙方很快會簽署協議，但不只伊朗打臉，CNN也統計這兩個月來川普說這句話已經至少39次了。
念稿念到一半突然播出詭異畫面，出現模擬核爆影像，電視台隨後澄清是「剪輯失誤」，但這段約20秒的核爆片仍引發高度關注，是否別有深意。
伊朗伊斯蘭革命衛隊也再秀最新發射飛彈片，目標是美軍在中東18個基地，美軍中央司令部則聲稱伊朗沒控制荷姆茲海峽，脆弱停火協議各唱各調，美國總統川普再發話。
美國總統川普：「我們剛剛就與伊朗的這場戰爭達成一項非常好的和解協議，可能會在歐洲簽署，他們不會擁有核武，他們都同意了。」
川普信誓旦旦強調戰爭已結束，表示美伊高層終於同意簽署協議，緊急取消空襲伊朗。
記者：「您之前說過美伊要達成協議，但都還沒成真，你為何如此篤定這次情況會不同？」
美國總統川普：「（來交涉的）是不同群體和層級，是比較聰明理性的一群。」
不過聽川普一說伊朗立刻否認沒這回事。
伊朗外交部發言人Esmail Baghaei：「就目前來說，我們還沒有對這項議題作出最終決定。」
不只被對手打臉，川普也挨轟兩個月來大家聽這句話早聽膩了。
美國總統川普：「他們乞求要達成協議（03.26）、我想他們非常想達成協議（04.15）、伊朗想達成協議想瘋了（04.30）、他們超想達成協議的（05.19）。」
CNN主播：「這是至少第39次，川普說『就快達成協議了』。」
CNN統計片段，川普幾乎把這句話變成口頭禪，一次次上演「狼來了」，而民眾對他處理伊朗問題不滿意度近6成。
共和黨眾議員Don Bacon：「我認為在這場談判中，伊朗正在利用總統。」
有議員無奈表示伊朗根本在戲耍八旬老人，也有專家悲觀預測，就算協議塵埃落定，但中東的未來可能落入「灰色地帶和平」，恐怕永無寧日。
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