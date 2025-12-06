打臉川普! 美司令國會作證 承認被「二次打擊」的運毒船並非前往美國
[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美軍二次打擊「販毒船」致倖存者死亡事件連日來持續引發爭議。當地時間 4 日，負責指揮該行動的美海軍上將布萊德利表示，被美軍擊斃的所謂「毒販」當時正計畫與另一艘更大的船隻匯合，而這艘大船原定駛往蘇利南而非美國。
當地時間 9 月 2 日，美軍在加勒比海對一艘「運毒船」發射導彈打擊後，繼續對船上 2 名生還者實施攻擊。這艘船最終沉沒，造成 11 人死亡。這引發了外界對第二次打擊是否構成戰爭罪的質疑。
知情人士此前表示，此次襲擊由美軍反恐部隊海豹六隊主導，在發現 2 名倖存者後，為執行國防部長海格塞斯「不留活口」的指令，負責指揮的布萊德利當即下令發動第二次打擊，2 名男子最終在水中被炸身亡。
據 2 名消息人士透露，布萊德利 4 日在國會山向議員們表示，美軍通過情報得知，被打擊的船隻計畫與第二艘船「碰頭」並轉運毒品，但軍方始終未能定位到這艘大船。
布萊德利認為，這批毒品最終仍有可能從蘇利南流入美國，他告訴議員們，即便被打擊的小船在遇襲時並非直接駛往美國海岸，這一可能性也足以成為打擊該船的正當理由。
但美國緝毒官員指出，經蘇利南轉運的販毒路線主要面向歐洲市場，近年來前往美國的販毒路線則集中在太平洋海域。
報導指出，布萊德利透露的這一新細節為川普政府的辯解增添了又一個疑點，此前川普政府辯稱多次打擊該船並擊斃倖存者，是為保護美國免受「緊迫威脅」所必需的舉措。
打擊行動發生後不久，美國國務卿盧比歐曾表示，被襲擊的所謂「販毒船」可能正前往千里達或加勒比地區其他國家。但美國總統川普 9 月 2 日卻稱：「此次打擊發生時，這些恐怖分子正在國際水域運輸非法麻醉品，正駛往美國。」
消息人士還透露，布萊德利承認，該船在遇襲前曾掉頭，因為船上人員似乎發現了空中的美軍飛機。布萊德利告訴議員們，倖存者當時還在向空中的某個目標揮手，但目前尚不清楚他們是在投降，還是向發現的美軍飛機求救。
最新證據顯示，美軍最終對該船發動了 4 次打擊：第一次打擊將船炸成兩半，兩名倖存者緊緊抓住傾覆的船體殘骸；隨後的第二、三、四次打擊導致兩人死亡，船隻沉沒。
據美國國防部《戰爭法手冊》有關規定，船難倖存者被定義為「需要援助和照料」且「必須避免任何敵對行為」的物件，殺害船難倖存者的行為被視作戰爭罪。
儘管大多數共和黨人已表態支持川普在加勒比地區開展的更廣泛軍事行動，但 9 月 2 日的「二次打擊」事件仍引發了兩黨共同審查，其中影響最大的是參議院軍事委員會已承諾對此展開監督。
《華盛頓郵報》此前援引多名現任及前任美國官員、戰爭法專家的觀點指出，五角大廈的此類致命打擊行動已造成 80 餘人死亡，此舉涉嫌違法，且可能導致直接參與者面臨未來的法律追責。
這些官員和專家表示，所謂的「販毒分子」並未對美國構成迫在眉睫的攻擊威脅，也並非像川普政府試圖辯稱的那樣與美國處於「武裝衝突」狀態。
一名直接瞭解情況的消息人士透露，議員們 4 日得知，海格塞斯在任務開始前已明確表示打擊行動應採取「致命手段」，但直到倖存者被擊斃後，他才得知有倖存者存在。
一名美國官員表示，布萊德利將任務目標理解為「擊斃船上全部 11 人並擊沉船隻」，但海格塞斯的命令並非明確要求包括「處決投降者」在內的「格殺勿論」，這種行為具有「特定法律含義」，且屬非法。
