打臉川普「配合美國」說法？委內瑞拉副總統怒轟：快放馬杜洛

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，委內瑞拉副總統羅德里奎茲3日強硬表示，要求美方「立即釋放」兩人，並指控美國嚴重侵犯委國主權。

委內瑞拉副總統羅德里奎茲。（圖／路透社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）是在馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦被拘捕數小時後，發表上述聲明。羅德里奎茲3日下午在國家防衛委員會（National Defense Council）會議中表示，「我們要求立即釋放馬杜洛總統及其妻子。」該場會議由委內瑞拉國營電視台《VTV》全程轉播，她並強調，馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

她與多名高層官員一致將此次行動定調為「綁架」，指控美軍「野蠻侵犯」委內瑞拉領土完整，並稱此舉已構成對國際法的嚴重違反。羅德里奎茲同時宣布，政府將發布法令，宣布進入「外部緊急狀態」，她呼籲民眾為「捍衛國家」做好準備，但未進一步說明具體措施。

不過，羅德里奎茲的說法，與稍早美國總統川普（Donald Trump）的說法背道而馳，川普當天在佛州召開記者會時表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里奎茲通話，並稱對方對「國家進入新階段」展現合作意願。

川普表示，「有一位由馬杜洛任命的副總統，此刻她仍是副總統。她和盧比歐通了電話，她說，『你們需要我們做什麼，我們都會配合。』我認為她態度相當有禮貌，我們會把這件事做好。」對於雙方說法不一，美國國務院目前尚未做出回應。

