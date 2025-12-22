打臉川普！騰訊12億美元砸日企 繞道取得輝達Blackwell

美國嚴禁輝達最新晶片輸中。資料照，路透社



美國對中國嚴格實行AI晶片出口管制，未料，中國騰訊公司竟出奇招，花12億美元（約台幣378億）透過日本雲端公司Datasection，以「算力租賃」取得輝達最新Blackwell架構GPU的算力中心資源，間接打臉川普。

根據《金融時報》報導，Datasection於2024年轉型，在大阪建立人工智慧資料營運中心，更採購多達1.5萬顆輝達最新Blackwell系統處理器，吸引許多大廠關注。而騰訊以12億美元合約，透過第三方與Datasection接洽租用AI資料營運中心，解決美國禁令。

報導說明，雖然騰訊與Datasection作法牽涉美中晶片禁令，高度政治敏感但實則沒有違法，目前已是中國破解美國限制的替代方案。

對於消息曝光，騰訊對外說明完全手法，且公司使用Datasection的服務透明且合法。而Datasection則回應，公司取得輝達GPU流程、使用皆合乎法規，也有獲得美國商務部與輝達的核准，接下來公司將瞄準歐洲市場。

此外，知情人士透露，Datasection與騰訊已簽屬另一份3年合約，要在澳洲雪梨建第二座AI資料中心，將部屬上萬顆輝達B300晶片，為目前全球罕見規模。

報導也提及，Datasection和騰訊的交易，也成功讓Datasection成為亞洲規模頂尖的「新型雲端服務商」，目前集團的輝達Blackwell GPU算力中心主要部屬在日本、澳洲。

產業界認為，中國雖然迅速擴展AI晶片供應鏈，減少對國外晶片依賴，但在前言AI系統、訓練大型語言模型等層面，短期之內難以追上對輝達晶片，仍需仰賴輝達GPU。

伯恩斯坦研究（Bernstein Research）分析師解析，雖然美國已開放輝達H200晶片前往中國，但H200晶片效能仍與Blackwell系列有明顯落差，因此中國透過海外雲端租用解決困境，而中國的字節跳動、阿里巴巴也都在海外訓練AI模型，騰訊的做法不是首見。

