打臉戰時正常上課班 軍人吐露實情 侯漢廷批：為政治紅利

新黨北市議員侯漢廷表示，台北市議會去花東敬軍，他私下詢問戰爭來臨時，社會能否正常運轉的問題，幾名軍人告訴他，「這是幻想」。（本報資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。（張珈瑄攝）

社民黨台北市議員苗博雅近日稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。新黨北市議員侯漢廷表示，這幾天去花東敬軍並詢問軍人，幾位軍人都說「這是幻想」。他批評，如認為戰爭社會可以正常運轉，就不懼戰爭，把避戰當成投降，某些人才能達成自己的政治紅利。

侯漢廷指出，台北市議會去花東敬軍，他私下詢問戰爭來臨時，社會能否正常運轉的問題，幾名軍人告訴他，「這是幻想吧」、「怎麼可能」，當然他們可能沒看到新聞，不知道是誰提的言論，有名軍官說，「希望社會正常運轉」和「真實能否正常」是兩回事。

廣告 廣告

侯漢廷直言，他可以理解大家都「希望」任何時刻，社會都正常，但想像與實際不可混為一談，當你認為戰爭時社會可以正常運轉，就不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利；若戰爭時，社會能快速恢復，只有一種可能，精準打擊明確，迅速終戰。

侯漢廷說，看看以色列的精準打擊，可以只轟炸對方官員軍官高層的大樓，而隔壁一條街無事，如果大陸認為該殲滅的目標都已殲滅，台灣多數人平安，確實可能迅速正常運轉。雖然，有時「那些目標」存在，只是拖累台灣人民的社會運轉，我們仍不願見戰端輕啟，讓無辜軍民犧牲受苦。

【看原文連結】