打臉柯文哲昔稱「當選外資全跑光」！賴清德今喊「這些事都沒發生」：台灣屹立不搖、外資更大量投資

新北市長侯友宜曾在2024總統大選喊出「票投民進黨，青年就會上戰場」、前台北市長柯文哲也說過「賴清德當選外資全跑光」。總統賴清德今（22）日出席論壇時直言「今天這些事都沒有發生」，台灣仍屹立不搖，外資更大量投資台灣。他並指出，台灣經濟新局打開了，春天已經到來。

賴清德上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」，他致詞時表示，有外媒宣稱台灣是全球最危險的國家，也有國內的人士公開主張，「票投民進黨，青年就會上戰場」、「賴清德當選，外資將會大量撤離，台灣經濟就會崩潰」。

廣告 廣告

賴清德再說，但在今天「這些事情都沒有發生」，俄烏戰爭、以哈戰爭接續發生，台灣仍然屹立不搖，台海仍持續維持相當程度的穩定，外資更大量地投資台灣。

賴清德指出，美國總統川普去年祭出對等關稅，據美國統計，台灣前年對美國的貿易順差高達739億美金，因此美國給予台灣的對等關稅，一開始是32%，國內外很多人士擔心，因為台灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅，這一次恐怕難走出困局，「但站在今天這個時間點，大家也看到，台灣不僅僅走出這個困局，且爭取到更好的機會。」

賴清德並說，政府面對對等關稅全程掌握，府院黨全員投入，同時也全盤的規劃，不僅考慮到台灣的優劣點，也考慮到美國的觀點，及台灣與周邊國家的競爭關係。

賴清德提及，台積電魏哲家總裁日前前往美國白宮，宣布對美再投資千億美元後，到總統府跟他一起開記者會，當時魏哲家講了一句話，「台積電不怕競爭，只要公平」，而在台灣的企業不僅是台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，台灣現在跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。

「在去年一整年當中，台灣雖然壟罩在一個不確定的環境當中，但台灣人民、各企業都交出一張亮眼的成績單」，賴清德認為，所以對台灣來講，雖然是一個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年？

賴清德並說，在經濟成長率、就業狀況、股市等等，去年大家繳出不錯的成績單，相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但只要聞得到風中傳來隱隱的香味，就已經知道春天已經來到。

「台灣的經濟新局已經打開！」賴清德說，大家不要質疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路，有信心迎接更好的未來。

（圖片來源：總統府）

更多放言報導

賴清德推「AI 新十大建設」2040年前培育50萬AI人才：助100萬企業導入人工智慧「台灣成智慧島」

講給陳亭妃聽？賴清德中執會盼「被提名人發揮母雞角色」團結整合：不僅自己當選、議員也要全壘打！