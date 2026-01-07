打臉柯文哲？「綠白合作」有底線 民進黨團：拒絕拿司法換合作

前民眾黨主席柯文哲日前拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，但針對近期傳出以交換條件達成「綠白合作」的可能性，民進黨團今日直言，絕不能以司法獨立作為交換條件，更不容任何黑箱與密室協商。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲上週五拜會民進黨團，在政黨合作討論、司法改革議題上，衍生出「綠白合作」的空間遐想，然而，民進黨團今（7）日召開記者會，似乎將合作大門關閉，會中強調，政黨合作可以談，但絕不能以司法獨立作為交換條件，更不容任何黑箱與密室協商。

民進黨立院黨團今日召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委范雲、沈伯洋出席。

鍾佳濱表示，自上週民眾黨創黨主席柯文哲赴立法院拜會各黨團後，社會對政黨合作有所期待，但柯於週末的相關發言，卻引發外界不當聯想，甚至暗示司法案件可能成為政治交換籌碼。鍾直言，這類說法已嚴重傷害台灣社會對司法獨立的基本共識，更不應將司法描繪為執政黨可操控的工具，民進黨對此「絕不接受」。

民進黨立委范雲則表示，面對高度爭議的法案，立法院應落實實質審查與充分討論。她以目前正在內政委員會審查的《國安法》、以及即將於衛環委員會討論的《人工生殖法》為例，強調不論是國家安全，或是科技發展下婦女與兒童權益保障，都需要嚴謹法條與社會共識，而非倉促處理。

范雲進一步指出，過去《青年基本法》與《外送員專法》在朝野分歧極大的情況下，仍能透過長時間協商與逐條討論，最終在委員會內取得高度共識，甚至無須送交院會表決，證明立法院「做得到」理性討論、化解爭議。她呼籲，當前重大法案也應循此模式，讓民主程序真正發揮功能。

談及國防議題，民進黨立委沈伯洋直言，國防預算與軍購特別條例遲遲卡在程序委員會，令人高度憂心。他指出，攸關飛彈系統整合、無人載具、後備戰力強化等關鍵項目，時間一旦錯過就難以補救；若在野黨對內容有疑慮，理應進入國防外交委員會實質審查與調整，而非以程序手段全面拖延。

沈伯洋強調，不論是總預算或特別預算，民進黨團與國防外交委員皆已準備好進行詳細討論，如今遲遲不交付委員會，只是在「拖台灣的時間」，與口頭宣稱的國防監督完全背道而馳。

民進黨團書記長陳培瑜則補充，黨團今日記者會主軸，就是要讓社會清楚看見民進黨對爭議法案「公開透明、落實討論」的立場，同時再次呼籲在野黨支持國防預算與總預算審議。她也點名，包括院版《財劃法》在內，多項爭議法案仍待朝野坐下來理性討論，但至今未見在野黨釋出實質善意。

鍾佳濱最後總結表明，民進黨始終對政黨合作抱持善意，但前提是光明磊落、守住司法獨立與民主價值底線。對於近期程序委員會再度未排定軍購特別條例，實質造成延宕，黨團表達強烈遺憾。他強調，國防安全刻不容緩，保家衛國不是任何單一政黨的事，而是全民、不分黨派的共同責任，呼籲朝野儘速讓相關法案進入實質審查。

