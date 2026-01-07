打臉柯文哲！綠黨團：綠白合不能換司法獨立

▲柯文哲日前拜會民進黨團，與柯建銘互動超熱絡，引發外界對於「綠白合」的猜測。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，遊說人工生殖法修法草案，也在政黨合作等議題上，為「綠白合」留下可能性；然而，民進黨團今（7）日召開記者會強調，各黨若有共同目標仍可推進，然柯文哲暗指執政當局用司法迫害異見者的發言是糟蹋司法，政黨合作應基於公共政策討論，但絕不能以司法獨立作為交換條件，更不容任何黑箱與密室協商。

民進黨立院黨團今日召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，柯文哲日前來立院拜會各黨，外界對「政黨合作」有所期待，各黨之間價值理念或有不同，但有共同目標還是可以合作推進。

廣告 廣告

鍾佳濱話鋒一轉表示，然而柯文哲上週一些發言讓社會有所遐想，一直暗指檯面上政治人物或有言論免責權保護的立委，若受到司法追訴，會是民進黨可控制的事項。甚至指責執政當局能用司法迫害不同意見者。

鍾佳濱批評，這樣的發言已經超越社會大眾對於司法獨立的認知，如此糟蹋司法非常不應該，也讓人不能接受，政黨合作是基於公共政策討論，不能拿司法獨立交換，希望未來能夠光明磊落談政黨合作，守護進步價值。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鼓吹戰爭罰百萬！賴清德「2027武統台灣」違法了？法務部說法曝光

國人入境越南後簽證到期！照AI建議慘被罰200萬 外交部給解答

林宜瑾大打台獨假球！邱毅直呼「絕對和這人有關」：民調又要掉了