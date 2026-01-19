打臉柯文哲？轟蔣萬安靠免費營養午餐騙票 白營議員卻喊：我支持

即時中心／高睿鴻報導

雖持續遭外界質疑經費不足、財源也不明朗，台北市長蔣萬安近日仍多次重申，北市之後必定要推動國中小「營養午餐全面免費」。沒想到，此舉竟引來前民眾黨主席柯文哲批評；即便政壇充斥「藍白合」氛圍，他還是出言抨擊此為「買票政策」、「民粹政治」，甚至更進一步點名北市另一政策，直言「每周喝一杯鮮奶更沒意義，但騙選票非常有用，要騙就去騙」，引發譁然。對此，同黨北市議員陳宥丞、蔣萬安都回應了。

陳宥丞坦言，柯文哲提出的「營養午餐騙票」說，確實引起軒然大波。但他解釋，柯昨（18）天其實有提供完整論述，無論從21世紀的《資本論》、或政治資源配置、以及社會福利或弱勢補助等，都是為了提出不同的政策面向、以及保護措施等思考。陳宥丞認為，這些論述角度，其實也都是過去所有的藍、綠、白議員或民代，都可能在議會提出的觀點，為何由柯文哲講出來，就完全是錯誤的呢？

他接著表示，柯文哲的說法，當然在輿論方面的影響比較誇張、會引起大家討論。陳宥丞甚至表示，站在台北市議員的立場，自己也支持這樣的政策。但他也提醒，無論是採購制度、營養午餐品質、營養程度等等，也都是人民關心及在意的事項，至於定價問題，則並非唯一判斷政策好壞的依據。

民眾黨北市議員陳宥丞。（圖／民視新聞翻攝）

至於蔣萬安，今（19）早受訪時則回應說，「柯主席對於各種議題，都有各種說法，這不是很正常嗎？」，並接著表示，之所以推動營養午餐免費，最主要還是希望，讓孩子在成長最關鍵時期，都能吃得營養、吃得安心；另一方面，也期盼減輕這些受惠孩童的家庭的負擔。他接著說：「我們希望每個孩子，都不會因為自己的家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同」。

蔣萬安另強調，大家看到的台北市，「好像每個家庭，可支配所得都很高」，然而，台北也是物價、以及生活成本最高的城市；所以，在光鮮亮麗的背後，其實都是精打細算的日常。因此他仍堅持，營養午餐免費政策的確獲得許多支持、受惠者眾，也要謝謝很多朋友，這段期間不斷給北市府多方建議。

