打臉牛煦庭？助理費除罪化修法「沒要喊卡」 國民黨團：無暫緩推動決議

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發各界討論，國民黨立委、發言人牛煦庭今（8日）上午受訪表示，經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。不過，國民黨團表示，黨團幹部會議中，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見，但黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

針對陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」修法，牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，大家認為這件事必須經過更縝密、周延的討論以後再做定案，因此暫時不會排案。

然而，國民黨團表示，依據本黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此上午黨團幹部會議並未做成任何決議，仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

