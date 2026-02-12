打臉王世堅！吳思瑤：高金素梅喊「我們習近平」不是挺台派

吳思瑤說，高金素梅不是挺台派。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 立委高金素梅因涉案遭檢調搜索，並被裁定限制出境、出海。民進黨立委王世堅一句高金是「台灣派」遭抨擊後，在昨天反批質疑者，原住民不是台灣派嗎？對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（12）日表示，高金赴中參加93 閱兵、用簡體字質詢，還以「我們習近平」來質詢行政院長。她說，希望王世堅應當多做觀察，「但我個人，我認為這並不是挺台派」。

王世堅昨說，他覺得「力挺」兩個字言之過重，畢竟大家都是立法院的同事。他說，臉書譴責他最重的，是說他認為高金素梅應該也是台灣派，「我請問這些質疑的人啊，原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

吳思瑤、民進黨發言人吳崢今上午召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。吳崢會後受訪表示，對「台灣派」的定義，並不是現在最重要的事情。他說，重要的是，高金素梅身為國會立委，到底有沒有涉入詐領助理費的問題，以及包括外界所質疑，背後是否有中國資金以及國安方面的疑慮。

吳崢批評，這兩天又有在野黨立委出來攻擊司法，打擊第一線捍衛中華民國法制的檢調人員。他說，國民黨一直以來慣性詆毀司法人員的努力，這是非常惡質的行為，這些人抹黑很大聲，但後來被證實偽造文書卻不道歉，還攻擊檢調、攻擊司法人員、衝撞北院。

吳思瑤則說，在台灣不分族群不分族群、男女、老少，都應當是挺台派。她認為，不需要以原住民族或是其他族群來區別「挺台派」這件事情。

吳思瑤指出，以她長期在立法院的觀察，高金素梅可以以立委身份到中國參加 93 閱兵大典；也能在立法院的議場用「簡體字」簡報來質詢行政團隊；或是在國會以「我們習近平」這種說法來質詢行政院長。她質疑，這樣的言行是挺台派嗎？希望王世堅應當多做觀察，「但我個人，我認為這並不是挺台派」。

