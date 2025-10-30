打臉王子粿粿！徵信社「洩談判內幕」力挺范姜彥豐 暗指粿粿「毫不尊重老公」
男星范姜彥豐昨（29日）公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，怒控好友王子破壞家庭讓他戴綠帽，並直言手中握有明確的證據。對此，就有網友翻出「徵信執行長」謝智博曾在節目上提過此事，雖當時並未公開當事人姓名，但如今因被挖出，意外曝光談判離婚過程，謝智博也發聲力挺，「絕對可以支持范姜！」
「徵信執行長」謝智博今年9月上丹妮婊姐節目時，透露手上處理一起案件的當事人都是演藝人員，雖並未指名道姓，但提到對方和弟弟都是藝人，且有到中國開唱等線索，讓不少網友紛紛猜測就是王子邱勝翊。
王子不倫已婚粿粿 光速認錯有內幕
近日就有網友提出朋友的遭遇，稱也有男生先劈腿卻裝成受害者，表示對於粿粿出軌一事持觀望態度，大呼「先吃瓜不罵不站邊」，貼文曝光，掀起大票網友討論，也釣到謝智博現身回應，表示「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」實際行動力挺范姜彥豐。
徵信執行長力挺范姜彥豐 曝小王線索
回顧節目中，謝智博透露，男方夫妻倆都是藝人，委託人被老婆戴綠帽，新聞媒體還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢」，也提及小王形象健康，9月要去中國拍戲、8月要開演唱會，所以能夠談的離婚金額相對高，有望談到3000萬賠償，更直言2人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言 」。如今爆出粿粿爆出軌王子邱勝翊，男方也火速認「超出朋友界線」，讓丹妮婊姐節目再掀起網友高度討論。
