打臉王晶！王祖賢親揭「引退22年真相」 與感情無關
【緯來新聞網】「永遠的小倩」王祖賢自2004年演出電影《美麗上海》後，宣布息影並定居加拿大，日前她以嘉賓身分出席美國矽谷的中醫論壇，首次談論在演藝顛峰引退的原因：「留給大家一個美好的回憶就夠了」，並強調是個人決定，與感情因素無關，打臉先前導演王晶爆料其男友家長說了極為傷人的話語，才成了退隱的主因。
王祖賢在2004年演出電影《美麗上海》後，宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自王祖賢IG）
王祖賢本月31日將滿59歲，她在元旦受邀到中醫論壇演講，提到自己年輕時就踏入演藝圈，並不是因為很喜歡演藝工作，「可是人往往不是自己自願的事情，就會無巧不成書地變成一個好像很好的因緣，所以我就跟著這個因緣進了演藝圈」。
至於是否真的喜歡演藝圈的生活？王祖賢直言，「你也知道演藝圈就是不能睡覺，吃飯也是比較隨便一點」，主要是日夜顛倒，不過她認為自己有一個好處，「只要走過我身邊的因緣，我都會特別的珍惜。雖然自己說不是那麼的喜歡或者不喜歡，在我身邊的因緣，我都會特別的珍惜，所以我就珍惜了這份因緣」，並選擇在事業巔峰時期息影。
王祖賢公開引退22年原因。（圖／翻攝自新浪熱點微博）
王祖賢回憶，當時引退演藝圈的她是最好的狀態，「可以給大家有一個完整的我的一個念想，或是留給大家一個美好的回憶就夠了」，息影後她開始內觀，尋找自己內心的聲音，開始問自己到底是誰，但也沒找到答案，「那一陣子其實我也得過憂鬱症，心裡頭滿難過的」，之後或許是因緣，讓她開起了修佛生活。
過去外傳王祖賢因情變引退，導演王晶更爆料其男友家長說了極為傷人的話語，成為退隱的主要原因。然而，王祖賢首度公開退出演藝圈的內幕，打破多年的謠言，也打臉王晶的說法。
