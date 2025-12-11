打臉竹市府！味全龍喊解約新竹棒球場 討1568萬 議員批：高虹安無能最大認證

新竹市政府聲稱與龍來維持合作關係，議員楊玲宜、陳建名則秀出公文打臉，指球場營運商「龍來公司」早已委託律師行文給市府要求解約。 圖：取自新竹市府官網

[Newtalk新聞] 新竹棒球場因場地缺失封場改善已超過3年半，多次傳出味全龍要解約棒球場營運，但新竹市政府否認，宣稱「雙方仍維持合作關係」。民進黨新竹市議員楊玲宜、陳建名則秀出公文打臉，指球場營運商「龍來公司」早已委託律師行文給市府要求解約，並請求返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本，痛批市府不斷對外瞎扯謊言。

新竹市政府10日在新竹市議會進行「新竹棒球場改善進度及味全龍隊合約關係專案報告」，楊玲宜指出，根據府教育處提供的簡報，仍聲稱與龍來保持友善合作關係，甚至大言不慚的說龍來希望盡快回到竹市棒球場，但絕口隻字不提的事實是，龍來早在今年初多次發函詢問市府何時能重回球場，卻得不到市府積極回應，憤而函告市府欲終止契約關係（解約）。

楊玲宜表示，代理市長邱臣遠早在今年初就知道龍來要解約的事實，卻在議事殿堂上公然說謊，龍來在今年7月下最後通牒，希望市府返還履約保證金500萬，以及期初投資的1068萬元，並訴請終止契約的關係，至今得不到市府積極回應，只有不斷對外瞎扯的謊言。

「龍來終止契約成事實」，楊玲宜痛批，停職中的市長高虹安，政治惡鬥的結果，就是讓新竹即將失去主場，明年也不可能有職棒開打，更別說WBC！「真的是壞又笨！」

此外，陳建名提及，龍來確實表達過解約意願，教育處每次被議員問到，只能蒼白無力回覆「我們還保有良好互動」；他強調，重點只有兩個，一是有任何人謀不臧貪贓枉法幹壞事的人，趕快抓去關！二、歹戲已經拖棚3年，市民球迷、惶惶不安被迫演戲說謊的局處同仁受損的權益，便是高虹安無能的最大認證。

