打臉竹市府！新竹棒球場重啟無期 味全龍要求返還500萬履約金公文曝光

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場2022年7月重建後只打2場職棒賽事就停賽停擺超過近3年半，高虹安市府至今還在原地打轉推動球場改善工程，原本將新竹棒球場當成雙主場的味全龍職棒球隊，也因此無法營運，近期多次傳出味全龍來公司擬跟市府解約的消息，市府否認稱雙方仍維持合作關係。市議員楊玲宜今天在市議會臨時會工務處與教育處進行棒球場改善進度專案報告時，出示由市府內部吹哨者提供的公文指出，龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本，打臉市府的說法。

楊玲宜今天在議會出示公文提到，龍來公司早在今年4月及7月行文給市府，要求返還500萬的履約保證金，原因就是棒球場未改善完成也無法啟用，甚至龍來也請律師事務所發文給市府，市府不斷對外稱與龍來有良好的合作關係，實際上龍來公司已不堪因球場無法營運而衍生的營運虧損，卻被市府拖延及綁架，市府除對不起球迷，也對不起與其履約的龍來公司，如今棒球場重啟遙遙無期，市府後續還有與先前統包商巨佳的民事求償與刑事訴訟，能否順利在明年重啟仍是未知數，棒球場3年多來被高虹安市府進行政治操作，除挖爛球場，受害的是廣大球迷與市民。

味全龍來公司日前曾發聲明稱，考量球場重啟時程、營運成本與未來可行性，該公司將會審慎評估所有選項。後續相關討論也都會在互信基礎上，依法進行。龍來公司將持續致力推廣棒球運動，願意與市府、各級學校及體育界保持良好合作。

市府教育處代理處長張品珊在議會稱，市府在2023年5月1日已與龍來簽訂契約暫停履行的協議，且在多次協調過程，有補償龍來公司基礎維運成本費用的一半，共624萬餘元，也退還暫停營運後的土地租金與房屋稅，強調此案目前仍在契約暫停履行階段，且無設定暫停履行的期限，因球場目前還未完成改善。

新竹市議會民進黨團籲市府不要再說謊了。(記者洪美秀攝)

