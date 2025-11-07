打臉竹市消防局長讓姪女暫住官舍 爆料者：至少持續2年
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局長李世恭遭爆料讓非直系家屬(姪女)1家3口住在消防局樓上的局長官舍，且疑用公務車接送姪女小孩，李世恭回應因姪女聲請保護令，基於保護才協助暫住。但爆料者打臉李世恭說法，也提供相關托兒所接送及對話截圖顯示，李世恭姪女住在官舍至少長達2年以上，且李世恭疑長期利用上班時間協助接送姪女小孩，稱李世恭是用特權使用公家資源，消防局基層早就看不下去，就連基層也嘆值班還要幫局長官舍簽收餐點及物品，形同把值班消防員當保全使喚。
對此，市議員劉崇顯受訪也提到，確實很多議員都收到李世恭違反官舍使用的相關爆料資料，籲李世恭誠實面對，針對李世恭親屬受家暴聲請保護令才暫時安置在官舍說法，雖能同理心看待，但社會處有相關的緊急安置資源，李世恭不應將公家的職務官舍當成家暴緊急庇護所，也不應將濫用公家資源當做協助家人的擋箭牌，要求市府應撤查及了解是否有長期使用公務資源情形，更提醒李世恭應誠實面對，不要讓爆料者擠牙膏般持續爆料，應向市民說清楚。
市府政風處表示，本案消防局長已主動自請調查，政風處刻正派員了解中。
李世恭則強調，跟昨天的聲明一樣，他的姪女及2名幼兒僅目前短期在其官舍暫時庇護，且姪女與相關對照2人目前也在法律訴訟中，至於公務車接送幼兒部份如查有屬實，也會依規接受議處。
更多自由時報報導
獨家》耍官威！ 竹市消防局長供姪女住官舍 公務車載貓美容
黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀
獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
其他人也在看
新！台中環保局、農業局長遭免職 接替人選曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息！原先台中市環保局長陳宏益、農業局長張敬昌因執行非洲豬瘟，被台中市府認定，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今（6）日起免除兩位局長職務；同時，環保局長及農業局長則分別由吳盛忠接任，以及市府參事李逸安代理。民視 ・ 23 小時前
台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職
今(6)上午台中市長盧秀燕於上午10時40分府開完前進應變所記者會，隨即於中午12時08分對外發布：台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！民視 ・ 1 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 1 小時前
新北推「左流右新」接種站 長者打疫苗抽iPhone 17
（記者陳志仁／新北報導）秋冬傳染病威脅升溫，新北市政府衛生局於11月1日起，擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲 […]引新聞 ・ 23 小時前
美政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看
據《BBC》統計，約有140萬名聯邦公務員目前被迫放無薪假，或在沒有薪水的情況下工作。雖然政府停擺在美國政治史上並不罕見，但這次的情勢格外緊張，因為總統川普（Donald Trump）自2025年1月重返白宮後，立即著手大幅縮減聯邦政府規模，並揚言將利用這次預算危機進一步推動人...CTWANT ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 1 小時前
豬瘟防疫究責 台中市農業局、環保局長、動保處長全下台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市上個月爆發非洲豬瘟，台中市府有多項行政過程疏失，原今（6）日公布的專案報告指出，首波懲處名單僅有2名基層人員，但台中市政府又接著宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，免去兩位局長職務。 台中市府表示，除農業局、環保局之外，動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確...匯流新聞網 ・ 22 小時前
明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先
澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。中時新聞網 ・ 19 小時前
保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決
【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟緯來新聞網 ・ 1 天前
NCC人事同意權投票 四位被提名人全遭否決
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 1 天前
千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元
合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
加強校園與東南亞食品查核 嚴防不法豬肉流入校園
臺東縣衛生局為防範斃死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將持續國立教育廣播電台 ・ 19 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 2 小時前