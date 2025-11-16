打臉羅智強欺壓陸配指控！沈伯洋搬現行法律闢謠：若認為得罪中國就是活該，那這種立委才是真正的國安風險

近日民進黨立委沈伯洋遭受中國各式政治恐嚇，總統賴清德也就此事呼籲立法院長韓國瑜應站出來率跨黨派立委聲挺，不料卻被回「先撤回台獨黨綱、境外敵對勢力說法」；今（16日）藍偉羅智強發文稱沈伯洋不值得同情，指控其欺壓陸配並剝奪該族群的參政權。對此，沈伯洋也發文反擊，羅智強不但連現行法律都不懂，還被紅媒造謠「獵殺中配」帶著走，如果羅認為中國能決定台灣立委立什麼法，只要得罪中國就是活該，那這種立委才是真正的國安風險。

廣告 廣告

羅智強今發文表示，欺壓陸配的沈伯洋，要韓國瑜保護他？這二年在台灣，打壓陸配最用力的民進黨立委是誰？他指，就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋，因此看到沈被中國大陸通緝，真是一點也不值得同情。



羅智強說，想送沈伯洋一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」他批評，欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？



對此，沈伯洋也發文回應，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低，並酸羅選不上黨主席果然有原因。



沈伯洋也針對羅智強的指控澄清，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。他批評，羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。



沈伯洋再說，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的。他也點出，第一次引用紅媒假訊息的就是羅智強，當時他還以為只是羅水準差，後來才發現，羅智強可能連閱讀都有困難。



沈伯洋也抨擊，羅智強最可悲的是價值觀，羅主張：「被中國政治追殺，是自作自受。」他的理由竟然是沈伯洋想完善國安法制。他直言，換句話說，羅智強覺得中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要得罪中國，就是活該，這種立委才是真正的國安風險。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

何仁傑共諜案遭判刑...吳釗燮秘密出庭作證「不敢相信心腹涉案」...藍委：不用負政治責任？

徐巧芯嗆「只等紅燈」...網友貼出公館圓環「大塞車畫面」：別再造謠！