打臉自己！昔挺年改今喊「停砍」 黃國昌：不走回頭路

立法院朝野攻防 公教人員年金改革，民眾黨和國民黨都主張應該「停砍」。但民眾黨團總召黃國昌就尷尬了，因為，在他的立場180度大轉彎之前，他過去是力挺改革的，還曾經為此上電視宣講還認為民進黨砍得不夠多。因此，今天（11/5）綠營怒轟「今天的黃國昌，打臉過去的黃國昌」；立委吳思瑤更嗆，別為了政治利益出賣靈魂。但對於立場轉彎，黃國昌淡淡的說，法令規定每4年要檢討，要民進黨別貼標籤。