打臉自己！薛仕凌曾喊高血壓驗退 閃兵遭網酸：難怪拿三座金鐘

演藝圈閃兵案再增一人，金鐘視帝薛仕凌，今（4）天主動到新北地檢署說明案情，檢方訊後依妨害兵役以及偽造文書罪嫌，諭知30萬元交保。不過薛仕凌在今年5月被問及兵役問題時，自稱因家族性高血壓問題被驗退，所以才未服役，如今卻狠狠打臉自己。

昔喊「遺傳高血壓」沒當兵 薛仕凌還稱「被驗退3次」

前陣子演藝圈爆發閃兵風波，當時藝人薛仕凌面對鏡頭表示，「去驗的時候沒有過，後來再去檢驗，檢驗第三次，然後才說不行。」如今他卻主動自首，坦承當年曾閃兵。

薛仕凌昔喊「遺傳高血壓」，還稱被驗退3次。圖／台視新聞（資料畫面）

視帝自首「結果咧」30萬交保！ 薛仕凌被酸...真會演

薛仕凌今早先到永和警分局自首，隨後主動前往新北地檢署說明案情。檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪諭知「30萬元交保」，於下午約2點交保後離開地檢署。

金鐘視帝薛仕凌涉閃兵。圖／台視新聞製圖

如今閃兵藝人人數再添一名，遭網友狠酸，「難怪可以拿下三座金鐘獎，這下獎金30萬元，剛好全部拿去繳交保金。」藝人閃兵案持續延燒，涉案人數也持續增加中。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／楊宗諺、王秋明 責任編輯／蔡尚晉

