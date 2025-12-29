即時中心／顏一軒、陳治甬報導

就在台北市長蔣萬安「一天來回」鐵人行程前往中國上海參加雙城論壇的隔天，解放軍東部戰區今（29）日宣布進行名為「正義使命-2025」的圍台實彈軍演。對此，高雄市長陳其邁表示，這是國際社會所不容許的行為，因此要給予最嚴厲的譴責；同時他也呼籲立法院，應儘速通過增加國防預算，來捍衛台灣安全。





今日13時50分，陳其邁在民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆、許智傑與邱議瑩等人陪同下，出席「高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮」，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對中共宣布環台軍演、藍白目前仍卡住國防預算一事，陳其邁指出，中國的環台軍演近年來已經有7次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，也可說是整個亞太地區安全最大的破壞者，不僅違反國際規範，更重要的是不斷透過這種片面改變現狀的意圖，影響整個亞太地區的軍力平衡，這是國際社會所不允許的，他要給予最嚴厲的譴責。

此外，陳其邁呼籲立法院，應儘速通過增加國防預算，來捍衛台灣的安全，否則一方面中國加大對台的武力施壓，國會卻把防衛的力量綁手綁腳，這並不會獲得人民的支持；真心希望藍白儘速對於相關的防衛預算儘速審查，共同捍衛國家的安全。

他不諱言，中國對台灣的野心跟企圖，不管是在軍力增加，同時也透過外交等各種形式進行打壓，國人也必須很清楚認識到，在整個國家的防衛，應該要靠自己能有強大的國防，才能維持台灣的安全。





原文出處：快新聞／打臉蔣萬安！中國又搞圍台軍演 陳其邁嚴厲譴責：亞太安全最大破壞者

更多民視新聞報導

中共又搞圍台軍演恫嚇 卓揆怒批：附和九二共識將自取其辱

防堵中國圍台軍演！海鋒大隊出動 雄風飛彈車搭載反艦飛彈就定位

中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

