打臉蔣萬安？北捷恐攻凶手畏罪自殺「沒定調」 張榮興：更深更廣了解中

北捷隨機殺人案，吳思瑤今（22）日向警政署釐清是「畏罪自殺」？警政署長張榮興連續兩次重申「還沒定調」。 圖：截自立法院直播影片

[Newtalk新聞] 兇嫌張文日前於捷運台北車站、中山站外隨機砍人，造成3名民眾死亡、多人輕重傷，最後墜樓身亡，台北市長蔣萬安當下受訪時疑似定調是「畏罪自殺」。對此，民進黨立委吳思瑤今（22）日向警政署釐清時，警政署長張榮興連續兩次重申「還沒定調」。

立法院內政委員會今日就就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

吳思瑤質詢時表示，張文案有機會應該針對台北市警力部署進行檢討，而今天僅能就警政署協力台北市警方很多作為，因為攻擊要在北投跨年砍一百人，就是在自己的選區，我們要超前部署。

吳思瑤接著說，一個案件偵辦需要專業，蔣萬安在第一時間受訪時提到，張姓嫌疑人疑似畏罪墜樓，她問到，警政署目前對於墜樓原因有清楚的確認？

張榮興回應時，強調了兩次「還沒定調」，他指出，因為還要了解動機，更廣面、深入了解動機如何，因為兇嫌已經死了，我們還要更深入了解。

吳思瑤再問，所以蔣萬安未經專業的釐清偵辦，直接對外定調適合嗎？張榮興尷尬回，這個可能沒辦法評論，尊重。吳思瑤引述法醫高大成說法，張文跳樓前似乎脫下防彈背心、裝備等，以他個人專業判斷，張文是想要減輕身上重量，因此研判試圖逃脫可能性8成，畏罪自殺可能性2成。

吳思瑤指出，以上是專業者的研判，而真正的意圖仍要以驗傷、驗屍最後的傷勢做定奪，因此，今日希望就這機會給警政署說明，張文的死因部分，應當交由專業來偵辦，才是更為妥善。張榮興則回應「是的」。

