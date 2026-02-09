打臉蕭旭岑「科長說」 美國國務院：谷立言充分代表美政府
國民黨副主席蕭旭岑近日接受訪問時表示，美國在台協會處長谷立言職級只比科長大一點。對此，美國國務院表示，谷立言是國務卿在台代表，充分代表美國政府立場。
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表態支持8年期1.25趙元國防特別預算，孰料蕭旭岑日前接受媒體聯訪時竟表示，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」。
針對蕭旭岑的「科長說」引發爭議，國民黨主席鄭麗文急緩頰，這句話只是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。高雄市長陳其邁則認為，這稱呼非常不禮貌，推動外交不應用貶義字眼。
台中市長盧秀燕表示，台美關係從來不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸和平，還有區域繁榮和穩定，「我們要更加重視，要不斷的爭取國際間的支持」。
據《中央社》報導，美國國務院1名發言人表示，根據《台灣關係法》，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。
「我去中國見宋濤、王滬寧」 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點
尹錫悅遭求處死刑！鄭麗文嗆賴清德沒底線 「擔心複製同手法」
1月國共論壇、3月鄭習會？ 鄭麗文：明日我會公開受訪
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
高市早苗率自民黨贏回眾院 國民黨：盼增進兩黨互信情誼
日本眾議院選舉今（8）日舉行正式投票，據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，已達「過半多數」233席，確保高市早苗首相提名與預算通過的最基本底線。國民黨也在晚間發布聲明稿恭喜高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了
日本8日舉行眾議院選舉投開票，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始
國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
2026決戰點已定！何欣純揭賴清德布局
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(2/8)表示，民進黨主席、總統賴清德近期頻繁到中彰投，不僅是關心台中，也是因為中台...
王鴻薇、凌濤助陣藍營青年軍 何元楷、楊智伃拚雙北議員
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北、台北報導 前國民黨發言人楊智伃今（8）日宣布將爭取松山信義區市議員提名，並在桃園市議員凌濤陪同下走訪吳興市場，凌濤盛讚楊智伃日前一口喝下「核廢料水」創高聲量，且面對司法威脅，有毫不退縮的戰鬥力；另一邊，新北市汐金萬議員參選人何元楷則邀請立委王鴻薇助陣掃街，王鴻薇親送「包中」祝賀，感念何在反罷免期間的跨區支援。 凌濤表示，...
嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選
嘉義市長黃敏惠7日證實，親侄子黃政融將投入年底嘉義市議員選戰，參選西區議員席次，為地方政治投下震撼彈。黃敏惠表示，侄子從小看她投入公共服務，也想要傳承這份精神，這是年輕人自己的決定，身為民主聖地的嘉義市，她當然支持年輕人參政的機會。
日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
即時中心／徐子為報導日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。
她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係
[Newtalk新聞] 第 51 屆日本眾議院選舉於今（9）日上午完成全部 465 席次確認。開票結果顯示，自民黨一舉拿下 316 席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，也創下戰後單一政黨最高議席紀錄，取得壓倒性勝利。在野勢力則全面潰退，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟僅獲 49 席，與選前聲勢形成強烈反差。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差，引發輿論質疑部分媒體民調與推估準確度，相關評論在網路上迅速發酵。 多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差。 圖:翻攝自X帳號@harukaawake 選後輿情調查亦顯示，日本選民對外交路線態度趨於保守，有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」，被視為本次選舉後的重要政治風向指標之一。 有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」。 圖:翻攝自X帳號@qingshan000 備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅
台南「換妃」傳言不斷 王鴻薇：恩怨未解是關鍵
民進黨在上月15日公布台南市長初選結果，立委陳亭妃以60.85%勝過林俊憲的58.16%，兩者相差2.69個百分點後出線。然而即便身兼民進黨主席的總統賴清德已正式提名陳亭妃，台南地方仍持續出現「換妃」的雜音，國民黨立委王鴻薇分析，關鍵在於陳亭妃與林俊憲長期累積的恩怨至今未獲妥善化解。