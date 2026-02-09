打臉蕭旭岑「科長說」 美國國務院：谷立言充分代表美政府

美國國務院表示，谷立言是國務卿在台代表，充分代表美國政府立場。（翻攝自臉書@美國在台協會 AIT）

國民黨副主席蕭旭岑近日接受訪問時表示，美國在台協會處長谷立言職級只比科長大一點。對此，美國國務院表示，谷立言是國務卿在台代表，充分代表美國政府立場。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表態支持8年期1.25趙元國防特別預算，孰料蕭旭岑日前接受媒體聯訪時竟表示，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西」。

針對蕭旭岑的「科長說」引發爭議，國民黨主席鄭麗文急緩頰，這句話只是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。高雄市長陳其邁則認為，這稱呼非常不禮貌，推動外交不應用貶義字眼。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕表示，台美關係從來不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸和平，還有區域繁榮和穩定，「我們要更加重視，要不斷的爭取國際間的支持」。

據《中央社》報導，美國國務院1名發言人表示，根據《台灣關係法》，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

更多鏡週刊報導

「我去中國見宋濤、王滬寧」 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

尹錫悅遭求處死刑！鄭麗文嗆賴清德沒底線 「擔心複製同手法」

1月國共論壇、3月鄭習會？ 鄭麗文：明日我會公開受訪