打臉藍白！律師曝彈劾總統3大法律謬誤：政治口水網路鄉民寫得比較好

記者楊士誼／台北報導

立法院今（14）日舉行「彈劾總統案」公聽會，律師黃帝穎發言時指出，彈劾案明顯有捨近求遠的問題，而案件根源在於閣揆不副署違憲惡法，若是行政院長的問題，為何要彈劾總統？他也提出彈劾案的三大法律謬誤，包括明知門檻不到卻提彈劾案「打假球」，更指出大法官早已超前打臉彈劾理由，因彈劾追究的是法律責任，但藍白的彈劾理由通篇充滿政治口水，連網路鄉民寫的都比較好。

黃帝穎表示，彈劾總統明顯有捨近求遠的問題，案件根源在於閣揆不副署違憲惡法，若是行政院長的問題，為何要彈劾總統？他指出，這樣打假球的情況明顯是轉移不敢倒閣的心虛。而此次有三大法律謬誤：其一是憲法增修條文明定程序，「程序可以看得出彈劾案是打假球」，他表示，在增修條文第三條第二項第三款規定，閣揆不信任案門檻只要二分之一立委同意，行政院長就必須在十天內辭職。

黃帝穎續表示，若要讓閣揆負起政治責任，就是提出倒閣；彈劾則需經過三分之二以上立委同意，實務上看「不可能」，因為藍白立委僅過半，只能提出倒閣。他也批評，門檻不足下提出倒閣，是憲政上的打假球；其二則是藍白立委的彈劾理由通篇充滿政治口水，明顯是法律上的打假球。他強調，彈劾追究的是法律責任，在113年憲判字第9號中指出，彈劾是追究公職人員的法律而非政治責任，「大法官其實超前打臉彈劾理由」，若要彈劾，至少把理由寫得像法律責任追究或犯罪起訴書才會符合要求，當中卻充滿政治口水。

黃帝穎批評，若要談政治口水，網路鄉民寫的會比藍白的彈劾理由好，彈劾理由完全不符合憲法判決所解釋的彈劾。他也指出，第三大謬誤在於，若通過彈劾案需送到憲法法庭，但藍白全面否定憲法法庭，連憲法法庭都被否定，彈劾案從頭到尾就是打假球，而行政院長不副署違憲惡法具有憲法正當性。

黃帝穎也強調，全球民主國家只有台灣的憲法法庭被癱瘓超過一年，五百多件人權救濟案延宕，只因為藍白兩度杯葛大法官人選、強修憲訴法，讓台灣發生極為罕見的憲政危機。

