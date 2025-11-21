打臉賓賓哥！國中不忍了曝證據：6天前強調不能直播 校長赴警局告2罪

校方不忍了！出示對話截圖，顯示禁止直播（校方提供）；且對賓賓哥怒告兩罪。右圖／取自賓賓哥臉書



網紅「賓賓哥」隨魔術師王元照參加台中市某國中活動，過程擅自開直播，市長盧秀燕批「可惡又白目」永不錄用；賓賓哥反嗆事前已和該校老師透過LINE溝通直播事宜。如今，國中校方不忍了，還原事件經過，表示13日已提醒跟王元照，校內不得直播，至於賓賓哥所述感謝狀一事，是賓賓哥自行取走，校方已經報案提告妨害名譽以及竊盜罪。

魔術師王元照11/19受邀至台中市某國中擔任生涯輔導教育講座分享人，這場活動的神秘嘉賓—網紅「賓賓哥」（江建樺）在過程中開啟直播，學校接到投訴電話，校長立刻出面制止。雖「賓賓哥」事後道歉，但又開直播砲轟校方早已知情，該舉惹怒台中市長盧秀燕痛斥「白目硬幹」。

廣告 廣告

整起事件越演越烈，該國中20日深夜聲明指出，「賓賓哥」（江建樺）聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，校方嚴正澄清並予以否認本校教師於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。

至於感謝狀，校方指出，當日應王元照要求臨時製作，不過，「賓賓哥」（江建樺）於講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀是江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。另外江建樺之不法行為已造成本校學生權益受損。學校怒告妨害名譽以及竊盜罪。

警六分局指出，11月20日晚間接獲校方報案，指稱該校於舉辦座談時，有嘉賓未經許可取走物品，並於直播上有妨害校方名譽的情事，故向警方提告報案，警方依規定受理，並依法偵辦中。

校方聲明全文

本校針對江建樺（賓賓哥）於11月19日至校園講座中的相關行為，以及其日後於網路發表之不實言論，聲明如下：

1. 本校僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。

王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。

本校至今無任何與江建樺（賓賓哥）之聯繫管道，亦從未邀請其至本校演講。

2. 關於江建樺聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，本校嚴正澄清並予以否認。

該聲稱所引用之截圖為11月11日王元照與本校教師之對話，江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊。本校教師已於 11 月 13 日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。

本校提供該日教師回覆之文字紀錄以昭公信。

3. 關於江建樺聲稱「獲本校致贈感謝狀」一事，說明如下：

感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

4. 江建樺之不法行為已造成本校學生權益受損。

本校已依規通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。

本校懇請社會大眾勿輕信或轉傳不實言論與相關影像，並共同守護學生隱私與校園安全。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人