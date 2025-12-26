打臉賴士葆稱卓揆致電他！李慧芝指經詢問「並無此事」：接到不明來電可打165反詐騙諮詢來檢舉或報案

國民黨立委賴士葆日前爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電給他，表明不能提供院版財劃法草案的事權分配表。針對此事，行政院發言人李慧芝今（26日）於院會後記者會表示，卓院長沒有就院版財劃法跟賴委員通過電話，所以賴委員接到的不明來電，院方也感到相當疑惑；如果是不明來電，也可以打165反詐騙諮詢專線來檢舉或報案。

對於賴士葆委員說卓院長有致電給他一事，李慧芝今在記者會上表示，經詢問，院長沒有就院版財劃法跟賴委員通過電話，所以賴委員接到的不明來電，院方也感到相當疑惑。

李慧芝補充，院版財劃法的溝通程序，院長是11月11日接受林德福委員質詢時就說明，院版財劃法會在11月20日當週提出，但11月14日下午時，立法院長韓國瑜召集朝野協商後，突襲通過再修惡版的財劃法。



李慧芝指出，行政院在11月20日通過院版財劃法送到立院後，韓院長在21日上午邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜等人，與賴士葆、林思銘委員，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版財劃法交換意見。



李慧芝說，當時也有獲得現場委員的肯定；此外，不論是去年12月20日、今年兩次財劃法修正，當時立院都只有表決的數字，沒有試算的數字。她說，當天與韓國瑜溝通時，張惇涵秘書長也說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，但很可惜從11月21日到現在，院版財劃法都沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。

(圖片來源：行政院會後記者會)

