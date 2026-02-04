「打臉賴清德就是爽」、摸彩放「三振舞」 鄭麗文允諾藍黨工之後年年有年終

國民黨晚間舉辦尾牙，黨主席鄭麗文致詞時承諾以後每年都有年終，還會讓黨工愈領愈多。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨晚間舉辦尾牙，並循例請外燴到中央黨部席開15桌宴請黨工與中常委。黨主席鄭麗文致詞時表示，感謝副主席（指李乾龍）讓大家今年終於有年終獎金（已停發9年），更承諾以後每一年都有，還會讓黨工愈領愈多。

而尾牙宴一開始，鄭麗文也率先抽出10個3000元紅包與5個5000元紅包暖身，炒熱現場氣氛。只不過尷尬的是，頒獎時背景音樂卻放「三振舞」舞曲，讓不少黨工為之側目，直問「這什麼意思」？

而相較於近幾年尾牙，前總統馬英九、前主席吳伯雄與立法院正副院長韓國瑜、江啟臣都曾到場致意，並捐獻摸彩品，今年從政同志中，除立委陳永康與兼中常委的立委羅明才等到場外，並無黨內大咖參與。

鄭麗文致詞表示，又到了歲末時刻，回顧這一整年，大罷免好像已經是很久以前的事情，是非常辛苦的一年，從那時候烈日當頭揮汗如雨，大家壓力很大，走過大罷免，打臉總統賴清德，只有一個字叫做「爽」。

鄭麗文說，之後黨工即馬上馬不停蹄，開始忙黨主席選舉，選完之後又開始準備今年底大選，過去一整年大家非常辛苦。之後鄭即出示準備的紅包，並提醒「後面的長官看著辦」，「今天是馬年，一定要加碼」。

鄭麗文在抽獎前還提到，稍早自己的辦公室已經在放網路神曲「老祖宗保佑我」（花木蘭的歌），聽說聽這首歌抽獎一定中。而果然鄭的辦公室主任俞凱威第一輪摸彩就中獎。

而今年摸彩最大獎為１萬元，不過有別於過往最大獎均由黨主席提供，今年最大獎１萬元，不計入後續加碼部分，共有12包，其中羅明才提供5包、李乾龍提供3包、中常委游家富等4位常委各提供1包。

而鄭麗文則提供1萬元禮券3包，副主席季麟連、張榮恭與蕭旭岑也各提供1包。

