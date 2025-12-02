打臉賴清德？王世堅：陸配參政可以層級劃分

立法院日前將陸配參政相關的《國籍法》修正案一讀付委，程序才剛展開，總統賴清德就搶先公開表態反對，呼籲立委「三思」。對此，綠委王世堅卻表示，相關討論「可以商量」，但必須在制度上訂出嚴格界線，若陸籍配偶在台只是參與基層村里長選舉，他認為「尚可討論」。

王世堅２日接受專訪。（圖/《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》提供）

王世堅今（2）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及近期陸配參政等問題，王表示，台灣內部也應該以最大團結為原則，無論主張台灣共和國、中華民國、華獨或不表態，「只要不是紅統，就是一家人」。他強調，唯有把支持民主、反對中共介入的力量集結起來，台灣在選舉與對抗中國大陸威脅時才會更有力量。

王世堅表示，法律制定時應把原則講清楚，陸配若已嫁來台灣、成家立業，依照法律應給予相應保障；但若有人到台灣後，公開主張統一、甚至支持武統台灣，「那抱歉，請你回去中國大陸」。

總統賴清德。（圖/資料照）

對於在野黨提出修法，放寬陸籍配偶在台參政相關限制，引發社會議論。王世堅表示，相關討論「可以商量」，但必須在制度上訂出嚴格界線，避免重大國政遭受外部勢力影響，若陸籍配偶在台只是參與基層村里長選舉，他認為「尚可討論」；但若涉及較高層級的公職，特別是不分區立委等具有國家大政決定權的職位，就必須嚴格禁止。王世堅表示，陸籍配偶若已來台定居、成家，相關權益保障可依法規處理，但政治參與必須區分層級，尤其應避免「投機取巧」的方式進入國家重要決策位置。

王世堅進一步說，宗教、身份、國族認同等自我稱呼，在台灣本屬自由，但唯獨「紅統」或認同中共武統台灣者絕不可在台灣擔任公職。他強調：「你要說你是台灣共和國、中華民國、台灣，這都OK，但是陸籍配偶主張武統還當立委，那當然不行」。

王世堅也談到長年反覆的國籍、稱謂爭議，直言台灣政治不能永遠卡在「第一課」上，國內太多重要課題需要討論，包括美國高關稅政策衝擊、產業轉型、能源政策、水利建設、環境變遷等。他說，「我們不能天天在吵你是哪一國、你要叫什麼名字，把第一課讀完就好，還有第二課、第三課要修，要面對」。

