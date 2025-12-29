打臉賴清德？蔣萬安？中國解放軍東部戰區舉行圍台軍演

▲ 中國解放軍東部戰區宣布，自29日起在台灣海峽及台島周邊軍演。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】中國解放軍東部戰區今（29）日在台灣周邊實施針對性軍演，以「正義使命-2025」為名，範圍極大圍著台灣四週，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

我國防部指出，對於中國解放軍此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對。總統府也派出發言人郭雅慧指責中國當局，無視國際規範逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，台灣表達嚴厲譴責。並且我國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

▲有認為中國解放軍軍演是針對賴清德對大陸多次挑釁言論。

但是，這起在2025歲末之時突發的解放軍軍事演習，在台灣不僅引起關注和譴責，也紛紛猜測中國此舉動作背後的動機，有說是針對賴清德近一年內多次對中共不友好及挑釁言論，同時也是以武力「秀肌肉」威嚇一下台獨死硬派人士。

而台北市議員部份綠營人士，則紛紛跳出來發聲只是「針對蔣萬安」，打臉他的上海雙城論壇之行，才會在雙城論壇開幕結束的當天，台北市長蔣萬安甫與上海簽訂兩項合作備忘錄飛返台灣之後，就聽聞大陸宣布解放軍東部戰區的大規模軍演，明明白白的不滿意蔣萬安在上海雙城論壇中隻字未提中共最重視的「九二共識」。

▲ 有認為中國解放軍軍演是故意打臉快閃參加上海雙城論壇的蔣萬安。

在29日上午民眾黨於中央黨部舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會上，被問到賴清德指稱，中國幾十年來沒越雷池一步，是因中國實力不到，結果中共今天就宣布「正義使命」演習？

指的就是總統府特意釋出、大力宣傳的賴清德接受綠營媒體主持人專訪中的言論，賴清德在（28日）專訪中表示，「幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到」。賴清德在專訪中，侃侃而談「中國要併吞台灣必須跨海，這在軍事上本身就是巨大難題。面對威脅台灣不應自滿，唯一的選擇是不斷強化國防力量。」他強調說，要透過持續累積防衛實力與國際合作，將中國侵台的難度提高至「永遠達不到標準」。

民眾黨主席黃國昌酸說，當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是賴清德個人，而是全體國民。他也提到賴清德不斷強調國防自主、自我研發，這個大家都支持，因為過去進行潛水艇時，民眾黨就表達過支持立場，而凍結50％預算是希望能向國人證明首艘500億潛水艇潛得下去。對比日本同等級只要花150億，為何台灣要花500億？就算要多繳一點學費，現在錢也花了，「潛水艇潛得下去嗎？」

而台北市長蔣萬安剛剛結束台北上海雙城論壇「快閃」之行，在29日上午出席活動，針對中共今日宣布對台進行軍演，他特別表示，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。他的立場非常堅定、一貫，重申「要對話、不要對峙，要和平繁榮、不要『波濤呼嘯』」。他強調說，「為政者的責任就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。」（照片記者蔡叔涓翻攝）