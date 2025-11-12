打臉賴清德333計畫！陳培哲：20年前「攻頂」已失敗

賴清德總統昨天拋出「333諾貝爾計畫」，中研院院士陳培哲表示，20年前政府曾推動攻頂計畫，至今仍一片荒蕪，歸結還是要到對自己文化的信心。（本報資料照）

賴清德總統昨天拋出「333諾貝爾計畫」，中研院院士陳培哲表示，20年前政府就曾要推動培養諾貝爾獎的人才，在國科會裡面設立攻頂計畫，20年後仍然一片荒蕪，失敗的原因，值得研究審思，再提出可能的解決方案，歸結還是要到對自己文化的信心。

賴清德總統拋出希望台灣在30年內能培養3位諾貝爾獎得主的願景。教育部說明，已在特別預算中規畫20億經費，讓研究型大學與關鍵領域企業建立合作講座，並讓基礎研究能在產業應用獲益中，持續得到經費支持、投入先期研究。未來也將與國科會、國發會及經濟部等部會共同合作，營造培育人才的良好環境。

陳培哲表示，20年前政府就曾要推動培養諾貝爾獎的人才，在國科會裡面設立攻頂計畫，一次給予5年充裕的經費，而且開宗明義，攻頂計劃就是要培養爭取諾貝爾獎的人才。20年後仍然一片荒蕪，失敗的原因，值得研究審思，再提出可能的解決方案，否則只是重蹈覆轍。

陳培哲認為，歸結還是要到對自己文化的信心，有興趣執著原創的問題，才可能有偉大的突破跟貢獻。

