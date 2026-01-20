打臉賴聰賢！親友曝他月拿4萬 啃老不幹事榨乾蔥油餅父母

啃老嫌廖聰賢。（圖／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲啃老逆子廖聰賢，宣稱不滿父母從小管教就相當嚴厲、加上每月僅5千零用錢，忍無可忍下，約莫2週前購買開山刀冷血殺害父母；而親友看到媒體報導後，忍不住跳出來打臉廖嫌說法，怒斥廖嫌從退伍後20多歲就不斷跟母親要錢，每次都好幾千元在拿，一個月至少拿3、4萬元，根本就不是他宣稱的每月5千元，難過表示，2死者錢都被廖嫌揮霍殆盡，因此如今依舊在外租屋，2人很善良也很古意。

2死者的姪子接受其他媒體採訪時透露，三伯母（許姓母親）40多歲才跟神明球來這個兒子，因此對他寵溺有加，20歲開始就不斷地向母親伸手要錢，每次都好幾千在拿，每個月至少拿3、4萬元，並非媒體報導廖嫌所說的每月5千零用錢。

姪子感嘆，三伯、三伯母的積蓄都被廖嫌消耗殆盡，導致他們至今還在外租屋，2人為人都相當善良、古意，但因為三伯母太寵溺廖嫌，就算三伯制止也沒有用。

姪子更說，廖嫌平時都宅在家好吃懶做，平時不會替父母幫作蔥油餅用的麵粉，也鮮少來宮廟幫忙，整天就是待在家裡不知道在幹嘛，就算逢年過節也很少看到他。

