打臉鄭麗文中國人認同？蔣萬安喊「我是台灣人」 本人稱完全同調

國民黨籍台北市長蔣萬安，先前接受媒體專訪時，不僅談及「無菸城市」等市政治理的想法，更在身分認同喊出「我是台灣人，也是中華民國國民」，昨（12）日消息一出後就受到各界關注；外界也好奇蔣萬安的說法，是否和同黨主席鄭麗文稱「我是中國人」的看法不同調。對此，鄭麗文今（13）日上午受訪則稱「這沒有不同調啊，這是完全同調的！」。

國民黨威權統治者蔣經國1988年1月13日逝世，至今剛好是小蔣離世38週年的日子，鄭麗文今日上午赴大溪陵寢紀念對方；事後鄭麗文接受媒體聯訪，記者提問，蔣萬安接受專訪稱「我是台灣人」與鄭麗文稱的「我是中國人」不同調，請問對於此事有何想法？

對此，鄭麗文直喊「這沒有不同調啊，這是完全同調的！」，她宣稱民進黨在20、30年刻意帶風向政治化，把很自然文化歷史的認同，將其高度政治化。

鄭麗文又說，首先要再一次說明台灣與中國並不是一個互相牴觸對立的概念，應該是彼此包容，「我們當然是台灣人，土生土長在這裡長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人！但是這並不牴觸，也並不妨礙我們也都是中國人」。

因此，鄭麗文又稱，把這種身分認同高度政治化，而且狹隘、排外或對外非常封閉的排斥性概念，都無助於今天台灣社會的成長，「任何文化身分認同，都應該是以包容、開放的認同，不應該把它變成用來做政治仇恨操作的工具，這是不健康的事情」。

最後，鄭麗文更稱：「蔣市長的身分認同，當然和我跟大多數正常台灣人、中華民國國民認同應該都是一樣的」。

