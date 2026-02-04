打臉鄭麗文可稱「中國人」？蔣萬安：我是台灣人

三立新聞／綜合報導

國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪，提到如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人，相關議題，台北市長蔣萬安回應也做出回應。

鄭麗文接受外媒專訪，提到如果回歸《憲法》，「我們也是所謂的中國人」。

國民黨主席鄭麗文日前接受經濟學人專訪，透露上半年要訪問中國，不排除和習近平會面。對於身分認同，鄭麗文表示，如果回歸中華民國憲法的規定，「我們也是所謂的中國人」。不過台北市長蔣萬安對於身分認同也回應。

蔣萬安受訪回應表示「我是台灣人，也是中華民國的國民」。

台北市長蔣萬安：「我在這裡強調，我是台灣人、中華民國的國民，謝謝。」

蔣萬安的回應不是第一次，之前在媒體專訪也強調自己是台灣人、中華民國的國民，似乎和自家黨主席看法有落差。

