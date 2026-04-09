打臉鄭麗文訪中喊和平 解放軍黃海突射實彈6小時

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我國國放部8日至9日偵獲中共解放軍在台海周邊活動。（國防部提供）

中國國民黨主席鄭麗文赴中展開「和平之旅」，宣示盼以行動降低兩岸敵意，並配合北京營造「和平」氛圍，中共完全不甩國民黨內宣，今（9）日上午忽然宣布在黃海北部進行實彈射擊，解放軍今天也持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。

中國官媒「央廣網」引述中國海事局網站消息指出，大連海事局發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

據中國官方發布的實彈射擊資訊，時間從今日上午10時起至下午16時止，長達6小時，同時劃定4個座標點連線範圍作為禁航區，嚴禁任何船隻駛入。

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鄭麗文大動作訪中，昨更在南京中山陵聲稱要「種下和平種子」，並頻頻向對岸釋出善意，解放軍東部戰區司令員楊志斌8日發表署名文章說：「思想上的鏽蝕比槍炮的鏽蝕更可怕，必須深入糾治『和平積弊』，用當下國際局勢動盪、軍事衝突頻發的活教材，特別是現實軍事鬥爭的嚴峻性，催生『打仗憂患』，堅決防治精神懈怠和思想麻痺，始終保持『箭在弦上、引而待發』的高度戒備狀態。」。

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