論壇中心/綜合報導

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，嗆學生提問挑釁，又批評提問的副教授陳方隅「沒有大腦」，引發外界熱議。對此，前國民黨青年團總團長田方倫在《台灣向前行》節目中表示，學生的提問「越尖銳越好」，因為黨主席能進入校園演講，告訴學生自己的想法和立場，這點對藍營而言，是再好不過的事情。

針對鄭麗文嗆副教授「沒有大腦」，田方倫認為，鄭麗文的用詞大家會有各自的感受、解讀，但該名老師的提問也沒有尊重鄭麗文，發言也只為了批評，並貼上親中、舔共的標籤。而對於學生提問，田方倫卻認為，應該給予更多的「包容跟尊重」，學生提問「越尖銳越好」，才能告訴學生你的想法、立場。

廣告 廣告

政治學博士王智盛則反駁田方倫，雖然陳方隅的問題尖銳，鄭麗文的回應卻是批對方「這也太沒有大腦了吧？」，讓他不禁直乎「有必要這樣嗎」？王智盛認為，雙方當然可以各有立場、判斷，但是去批評提問者，這行為並不禮貌。

原文出處：打臉鄭麗文「罵學生挑釁」？藍青年：學生問題「越尖銳越好」！

更多民視新聞報導

獨家／鄭麗文批挑釁提問 學生：見中共就跪、該硬的是膝蓋！

北捷凶嫌戰術仿「電腦遊戲」?吳靜怡轟：是不是你蔣萬安太爛？

鄭麗文嗆副教授「太沒大腦」惹議！陳揮文嘆：很難看

